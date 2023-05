Prende il via il corso di clownterapia in programma a Monteprandone Sarà presentato nella serata di martedì 6 giugno

L’associazione “Il Baule dei Sogni”, con il patrocinio del Comune di Monteprandone organizza un corso legato alla figura del clown dottore, per formare soggetti capaci di operare in reparti ospedalieri. La presentazione ci sarà martedì 6 giugno, alle 20:30, presso la sala audiocinema del Centro GiovArti, in viale De Gasperi 235 a Centobuchi.

Il Clown Dottore è considerato, ormai anche da un punto di vista scientifico, una figura di co-terapeuta necessaria per coadiuvare il lavoro del personale sanitario e, soprattutto, per intervenire sul benessere psicofisico di chi soffre.

Obiettivi principali del corso sono: aumentare la diffusione del servizio all’interno della Regione Marche, ed in particolare nel Reparto di Oncoematologia Infantile Ospedale Salesi di Ancona, dove l’Associazione è presente e attiva fin dalla sua costituzione nel 2001, formare operatori volontari riconosciuti al livello nazionale in collaborazione con FNC, volontari consapevoli del proprio operato in un sistema al quale si deve approcciare con preparazione e competenza; infatti, il percorso permette di sviluppare non solo abilità teatrali, di clownerie, ma anche di approfondire aspetti fondamentali come quelli di natura socio-psico-pedagogico, parte da non sottovalutare nel momento in cui si opera in determinati settori.

Il corso organizzato a Centobuchi si articolerà in formazione in aula e tirocinio con lezioni dedicata alla psicologia, all’arte del clown e alle discipline del sorriso. Per informazioni 3405467549.

“L’associazione per il biennio 2023-2024 intende promuovere e iniziare due corsi base nelle zone di San Benedetto del Tronto e Ancona – spiegano gli organizzatori – il livello base del corso di 240 ore permetterà di operare in tutte le strutture convenzionate con le associazioni consociate di FNC (Federazione Nazionale Clown Dottori) sul territorio regionale e nazionale. L’intero percorso volto a costituire una vera e propria figura professionale, invece, è suddiviso in tre anni e si conclude con il rilascio di un certificato a livello europeo grazie alla collaborazione istituita con l’Associazione Jean Monnet di Bruxelles”.