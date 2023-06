Tutto esaurito a Monteprandone per l’evento con Vincenzo Schettini Il "Prof più social d'Italia" sarà al palazzetto dello sport a partire dalle ore 17.30 di lunedì 19 giugno

Ospite d’eccezione al Palazzetto dello Sport di Monteprandone, lunedì 19 Giugno alle 17:30; il “Prof più social d’Italia”, Vincenzo Schettini, incontrerà i suoi fan a suon di lezioni di fisica e non solo…

Già, perché gli organizzatori di questo evento, sono i volontari Avis di Monteprandone, che hanno pensato di arrivare al cuore dei giovani tramite uno che con i giovani ci sa fare, conosce il loro linguaggio, conosce i loro limiti e i loro punti di forza, sa motivarli e sa trasmettere loro valori morali e sani principi.

Ma l’eclettico Professore ci sa fare anche con gli adulti, con i genitori e soprattutto con i suoi colleghi docenti ai quali chiede di essere “creativi” e di catturare l’attenzione degli studenti, applicando dei concetti astratti alla vita di tutti i giorni.

Al termine dell’evento sarà allestito un esclusivo Bookcorner Mondadori Store, dove gli appassionati di fisica e coloro che desiderano conoscere meglio il Prof. Schettini potranno acquistare il suo libro, dal titolo “La Fisica che ci piace”.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi al Palazzetto dello Sport di Via Colle Gioioso, almeno 45 minuti prima dell’evento. È previsto un servizio di Bus navetta dalle ore 16:00 con sosta davanti al piazzale antistante Nepi Arredamenti a Centobuchi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Monteprandone e conclude le varie iniziative dedicate alla Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall’OMS che si celebra in tutto il mondo il 14 Giugno di ogni anno. Per l’occasione, il borgo storico di Monteprandone per circa una settimana si illuminerà di rosso con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza al tema del dono. Il sangue ed il plasma costituiscono infatti due risorse indispensabili, senza le quali non sarebbe possibile effettuare semplici trasfusioni o interventi chirurgici più complessi o produrre farmaci cosiddetti plasmaderivati.