Presentata a Grottammare l’edizione 2023 di “Cabaret, amoremio!” In programma il 28 e 29 luglio

Andrà in scena accarezzata dalla brezza marina la 38ma edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”. Presentata sabato mattina a Palazzo Ravenna, dove il direttore artistico Stefano Vigilante ha riunito tutti i partner istituzionali, la manifestazione più longeva del panorama umoristico nazionale si terrà nei giorni 28 e 29 luglio, presso la Terrazza sul mare del Lungomare De Gasperi.

Durante la conferenza stampa, le “incursioni” telefoniche di Saverio Raimondo e di Maria Pia Timo hanno offerto una piccola anteprima di quella che sarà, come sempre, un’occasione di incontro tra le varie forme della comicità.

Il Festival è prodotto e organizzato da Comune di Grottammare e AMAT, con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Picenambiente SPA e il supporto organizzativo dell’associazione Lido degli Aranci per quanto riguarda le fasi preliminari del concorso per nuovi comici. Da sempre, “Cabaret, amoremio!” ha anche il supporto della Regione Marche.

“Un lavoro di squadra per il quale ringrazio tutte le persone coinvolte nell’organizzazione” ha dichiarato il sindaco Alessandro Rocchi che ha aperto l’incontro con la stampa insieme al suo vice e assessore alla Crescita culturale e Turismo Lorenzo Rossi, il quale ha subito messo sul piatto gli assi di questo Festival: “Abbiamo deciso di assegnare il Premio alla carriera ‘Arancia d’oro’ a Enrico Bertolino, Saverio Raimondo e, grazie all’interessamento di Enzo Iacchetti, da sempre vicino al Festival di Grottammare, ad Ale e Franz. Sarà, anche questa, un’edizione aperta alle varie sfaccettature della nostra società”.

Sul palco, che verrà allestito per la prima volta nell’area verde della Terrazza sul mare, si avvicenderanno dunque Ale e Franz (28 luglio), Enrico Bertolino e Saverio Raimondo (29 luglio), i 6 finalisti del concorso per nuovi comici, che quest’ anno ha raccolto 58 candidature, e gli altri ospiti, esponenti emergenti della stand up comedy italiana, come Yoko Yamada e Francesco Fanucchi, ma anche la “iena” Nathan Kiboba, l’attrice (era la Lumaca nel Pinocchio di Matteo Garrone) e monologhista Maria Pia Timo, interprete indimenticabile di svariati personaggi in tv, e Stefania Terrè, vice presidente UICI Marche con la passione per il cabaret. Saranno del cast anche Mauro Lazzarin, vincitore del concorso per nuovi comici 2022 e Gloria Conti performer marchigiana di adozione, che affiancherà Vigilante nella conduzione.

“Come Alice nel Paese delle meraviglie, Cabaret, amoremio! sarà un luogo dove ritrovare i sogni – ha annunciato Stefano Vigilante, riconfermato per il secondo anno alla guida della manifestazione – Gli artisti hanno il dovere di portare le persone in un mondo diverso dalla realtà: coming out, razzismo e disabilità saranno lo sfondo sociale di questo Festival e la scelta degli ospiti ha tenuto conto dell’obiettivo di rendere divertenti anche tematiche che nel quotidiano non lo sono”.

“Questo vuol dire che le Marche vogliono sognare”. Ricordando Pesaro 2024 – Città dell’immaginario, così il presidente dell’AMAT, Piero Celani: “Ho sempre partecipato a Cabaret, amoremio! sin dalla sua nascita negli anni Ottanta. È un evento culturale importante, perché il nostro turismo vive anche di queste spinte. La sfida, oggi, non è creare una manifestazione ma radicarla e con la sua trentottesima edizione il Festival di Grottammare è sicuramente un riferimento significativo del circuito interdisciplinare che costituisce l’Amat”.

Approfondimenti su questa e sulle passate edizioni di Cabaret, amoremio! (biglietterie, ospiti, Arance d’oro e vincitori concorso comici) sono consultabili qui: https://www.cabaretamoremio.it/.