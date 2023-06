Prende il via il programma di eventi estivi organizzati a Comunanza Previsto per domenica 9 luglio il concerto di Rocco Hunt

93 Letture Cultura e Spettacoli

L’estate è finalmente arrivata e con essa un’ampia gamma di eventi emozionanti che ravviveranno la stagione e offriranno intrattenimento per tutti i gusti. Che tu sia un amante della musica, un appassionato di cultura o un avventuriero in cerca di nuove esperienze, c’è qualcosa di speciale per te sul cartellone degli eventi estivi di quest’anno a Comunanza, un calendario davvero ricco realizzato grazie alla collaborazione di tutte le Associazioni Locali, all’Amministrazione Comunale, al BIM Tronto a Comunanza Eventi e alla Pro Loco locale.

Preparati per un’estate indimenticabile ad iniziare nel mese di Giugno con una serie di eventi culturali dedicati al professionista restauratore Adriano Luzi – conosciuto in tutto il mondo; per proseguire nel mese di Luglio con l’appuntamento musicale più importante, unica data per la Regione Marche, domenica 9 luglio con Rocco Hunt -Il rapper tra i più stimati del panorama italiano è diventato il Re Mida delle hit estive con oltre 25 dischi di platino collezionati negli ultimi due anni; presente alla trasmissione mattutina di Fiorello “Viva Rai 2” dove ha promosso il suo Summer Tour e l’unica data marchigiana di Comunanza sull’onda del successo del nuovo singolo “Non litighiamo più’”.

Biglietti disponibili on line su ciaotickets o cartacei presso cartolibreria Tesorati di Comunanza – Si proseguirà, poi tanti altri appuntamenti nel mese di Luglio, Agosto e Settembre con il concerto del gruppo musicale “La Rua” nella manifestazione “Pro Loco nei Sibillini” del 9 e 10 settembre .