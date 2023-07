Grottammare, ufficializzati i finalisti del festival “Cabaret, amoremio!” La serata finale si svolgerà il 28 e 29 luglio

Sono cinque i finalisti del concorso per nuovi comici della 38ma edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” (28 e 29 luglio, ore 21).

Il direttore artistico Stefano Vigilante ha ufficializzato la rosa dopo la prima fase selettiva svolta in collaborazione con l’associazione Lido degli Aranci, a cui il Comune ha affidato il compito di scovare giovani talenti da valorizzare con una partecipazione che ha portato fortuna a tantissimi artisti oggi noti al grande pubblico (vedi Albo d’oro concorso).

Scelti tra 58 candidati che hanno risposto al bando di concorso, i cabarettisti si esibiranno nel corso delle due serate del Festival, che andrà in scena presso la Terrazza sul mare del Lungomare De Gasperi. Ecco chi sono: Fabrizio Mazzeo (classe 1984, nato a Erice – TP), Federico Maria Isaia (classe 1989, di Nettuno – RM), Federico Sanfrancesco (classe 2000, di Ugento – LE) Elisa Pagin (classe 1972, nata a Washington DC), Giorgio Principali (classe 1985 di Roma).

“Abbiamo trovato in loro una– afferma il direttore artistico Stefano Vigilante. La scelta dei finalisti è in linea con l’idea fondante di questa edizione del Festival, Alice nel paese delle meraviglie, cioè guardare le stesse cose con nuovi occhi, con una nuova esperienza e una nuova curiosità. Non esiste una nuova comicità: la comicità e tutto ciò che fa ridere, dalle cose classiche, alla stand up, alle scenette. C’è un po’ di tutto questo, visto però con gli occhi di questa nuova generazione e in loro abbiamo trovato le caratteristiche che in qualche modo rispecchiano lo spirito di questo Cabaret, amoremio!, oltre, ovviamente a una professionalità superiore rispetto agli altri concorrenti”.

Dall’associazione Lido degli Aranci, il presidente Alessandro Ciarrocchi sottolinea la rinnovata collaborazione con il Comune: “Anche quest’anno, l’associazione Lido degli Aranci affianca l’Amministrazione comunale per la realizzazione del Festival di Cabaret, Amoremio!, il festival per eccellenza della comicità italiana. E lo ha fatto come sempre, con tanto impegno e lavoro profuso da tutto lo staff, per portare sul palco 5 finalisti di alto livello, provenienti da tutta Italia, giovanissimi al primo vero approccio a questo mondo o con già alle spalle più anni di palco e risate, tutto questo, per portare nella nostra Grottammare uno spettacolo di qualità, che, unita a esperienza e serietà, da sempre contraddistingue la nostra famiglia associativa. Non mancate, quest’anno, sarà un viaggio tra sogno e realtà”.

Intanto, mentre continuano le prevendite degli abbonamenti (I settore 30 €, II settore 25 €), da lunedì 3 luglio sarà possibile acquistare anche i biglietti delle singole serate. La platea è divisa in due settori: I settore 20 €, II settore 15 €. I posti sono numerati.

I tagliandi possono essere acquistati in tutte le biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket, on line su www.vivaticket.it o all’ufficio Cultura del Comune (vicolo Etruria, 12 – 0735.739240), negli orari 9.30-12.30 dal lunedì al venerdì e 15.30-17.30 nei giorni di martedì e giovedì. L’acquisto on line prevede maggiorazioni per diritti di prevendita.

Presentata nelle settimane scorse, la 38ma edizione di “Cabaret, amoremio!” vedrà alternarsi i finalisti del concorso a personaggi affermati come Ale e Franz (28 luglio), Enrico Bertolino e Saverio Raimondo (29 luglio) e ad esponenti emergenti della stand up comedy italiana, come Yoko Yamada e Francesco Fanucchi, la “iena” Nathan Kiboba, l’attrice e monologhista Maria Pia Timo e Stefania Terrè, vice presidente UICI Marche con la passione per il cabaret. Nel cast anche Mauro Lazzarin, vincitore del concorso per nuovi comici 2022, e Gloria Conti, performer marchigiana di adozione, in co-conduzione con Stefano Vigilante.

Il Festival è prodotto e organizzato da Comune di Grottammare e AMAT, con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Picenambiente SPA e il supporto organizzativo dell’associazione Lido degli Aranci per quanto riguarda le fasi preliminari del concorso per nuovi comici. Da sempre, “Cabaret, amoremio!” ha anche il supporto della Regione Marche.

Approfondimenti su questa e sulle passate edizioni di Cabaret, amoremio! sono consultabili qui: https://www.cabaretamoremio.it/

Albo d’oro concorso qui: https://www.cabaretamoremio.it/albo-doro/

Elenco biglietterie qui: https://www.cabaretamoremio.it/biglietterie-2023/