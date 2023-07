Conto alla rovescia a Monteprandone per l’edizione 2023 di “Piceno d’Autore” Il tema della rassegna, in programma dal 3 al 23 luglio, è "Senza legalità non c'è libertà"

Tutto pronto per la XIV edizione di Piceno d’Autore, festival letterario che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con gli autori, in programma dal 3 al 5 luglio a Monteprandone e il 23 luglio a Centobuchi.

Il tema scelto quest’anno è “Senza legalità non c’è libertà. Riflessioni per costruire una cittadinanza attiva e responsabile”. Attraverso l’attento ascolto di testimonianze significative di personalità impegnate per la promozione della legalità e dei principi costituzionali si vuole comprendere il valore della legalità, coniugandola in modo concreto in relazione alla quotidianità, e decifrare i condizionamenti che la criminalità organizzata esercita sulla società, in particolare durante i momenti di crisi economica e sociale. Essere consapevoli dell’importanza del senso civico della società permette di incentivare iniziative di vita sociale, di lavoro comune, di partecipazione, di pratica di una cittadinanza attiva e responsabile.

Aprirà la kermesse culturale, lunedì 3 luglio, l’ex Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli con una riflessione tratta dal suo ultimo volume edito da “La Nave di Teseo” sulla vita e le persecuzioni di Giovanni Falcone. L’incontro è coordinato dal giornalista Gaetano Amici.

Martedì 4 luglio sarà la volta del magistrato Catello Maresca che tratterà la mafia e i suoi aspetti “banali”, come titola il suo ultimo lavoro, pubblicato dalla Fabbri Editori. Coordina il giornalista Mario Paci.

La rassegna proseguirà il 5 luglio con una piccola modifica rispetto al programma presentato nei giorni scorsi. Al posto di Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro Capo scorta di Giovanni Falcone, impossibilitata ad intervenire a Piceno d’Autore per motivi personali, ci sarà il giornalista e conduttore televisivo de “Le Iene” Gaetano Pecoraro. Presenterà il suo primo romanzo “Il male non è qui” ed. Sperling&Kupfer che parla del più pericoloso latitante italiano, Matteo Messina. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Manuela Cermignani.

Questi primi tre incontri si terranno, in piazza San Giacomo, nel Centro Storico di Monteprandone, con inizio alle ore 21. In caso di pioggia, si svolgeranno al Centro Pacetti a Centobuchi.

Il gran finale della manifestazione sarà domenica 23 luglio a Villa Nicolai a Centobuchi (anche in caso di pioggia). Ospite della serata il magistrato antimafia Nicola Gratteri. Introdotto dal magistrato Ettore Picardi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il dott. Gratteri proporrà una testimonianza della sua lunga esperienza come Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro e presenterà il libro “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” edito da “Mondadori”.

L’evento del 23 luglio con Gratteri è su prenotazione. Dopo l’8 luglio verranno rese note le modalità per riservare i posti a sedere. Per rimanere aggiornati basta seguire la pagina www.facebook.com/picenodautore oppure www.picenodautore.it.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 21.

