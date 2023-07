Conto alla rovescia a Monsampolo del Tronto per il festival Monsart In programma il 14 e 15 luglio

Anche quest’anno il 14 e il 15 luglio Monsart” il festival di circo contemporaneo e di arte di strada giunto alla sua quarta edizione, torna ad animare il centro storico di Monsampolo. Durante le due serate a partire dalle 18.30 si esibiranno nei punti più caratteristici del centro storico diversi artisti in performance originali e divertenti che spaziano dalla giocoleria, al circo, agli spettacoli di teatro di strada e alla danza acrobatica. Un evento per grandi e bambini ricco di emozioni, con spettacoli e performance per tutti i gusti, accompagnato da un mercatino e dagli stand di Street food curati da Fritto Misto dove si potranno assaggiare numerose prelibatezze tra le quali i fritti e i prelibatissimi gnocchi di patate fatti a mano. Per ogni serata è previsto un dopo festival presso il Parco della Rimembranza con Dj set & Cocktail party.

“Monsart è l’evento più atteso dell’estate monsampolese che nasce per promuovere e valorizzare il nostro bellissimo centro storico – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e il consigliere delegato agli eventi Gianni Felicioni – attraverso l’arte di strada. Monsart è un festival in grado di offrire spettacoli unici in un contesto magico come quello del nostro centro storico. Dopo il grande successo della scorsa edizione siamo convinti che anche quest’anno il pubblico sarà apprezzare gli spettacoli proposti, che sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. Noi crediamo fortemente in Monsart e vogliamo che il festival cresca sempre di più sia in termini di presenze sia in termini di qualità e di originalità delle proposte artistiche”.

Il festival è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Whats Art Associazione di Promozione Sociale, il Circolo Culturale Ricreativo Monsampolese, ACAMS (Associazione Commercianti e Artigiani di Monsampolo e Stella) e con il contributo del Bim Tronto – Bacino Imbrifero Montano del Tronto.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita e per facilitare il pubblico nel raggiungere il centro storico, l’amministrazione Comunale ha attivato un servizio di bus/navetta gratuito con partenze da e per Stella di Monsampolo.

Programma:

VENERDÌ 14 LUGLIO

ore 18.30 e ore 21.00 Corso Vittorio Emanuele

Smitch In “Blue Ray” concerto/spettacolo “L’eco della nostra infanzia Tour”

ore 19.00 e ore 21.15 Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Municipale)

Compagnia Pouët “Continua” spettacolo di burattini, marionette, oggetti, suoni e persone

ore 19.45 e ore 22.00 Belvedere

Umberto Rosichetti “Doisberto street show” spettacolo di strada, magia, trampoli, giocoleria di fuoco sui trampoli

ore 20.15 e ore 22.30 Piazza Castello

Nicola Pesaresi “Street Safari” spettacolo di cabaret e magia del ventriloquo Nicola e la scimmia Isotta

ore 20.45 e ore 23.15 Piazza Roma

DuoFlosh “Cabaret Zuzzorellone” spettacolo di equilibrismo, acrobatica, giocoleria e gag comiche al palo cinese

ore 23.40 Parco della Rimembranza

Barber house – Musica Drink e Barberia – dopo festival con l’Hair stylist Lorenzo Di Girolamo e Alex Cameli dj

SABATO 15 LUGLIO

ore 18.30 e ore 21.00 Corso Vittorio Emanuele

Silenti Mundi Statue Viventi: Deep Silence & Ipse statue viventi: guardiani della foresta

ore 19.00 e ore 21.15 Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Municipale)

Teatrino Pellidò “Giuanni Benforte che a cinquecento diede la morte” spettacolo di burattini liberamente tratta da una fiaba popolare marchigiana

ore 19.45 e ore 22.00 Belvedere

Filippo Brunetti “Sax-Oh Orchesta” spettacolo di clownerie, magia, giocoleria e improvvisazione musicale

ore 20.15 22.30 Piazza Castello

Compagnia Revolè “Cabaret in aereo” spettacolo di danza aerea, ruota, corda e tessuto

ore 20.45 e ore 23.15 Piazza Roma

Compagnia Autoportante “Fuori al naturale” spettacolo di equilibrio, danza e teatro sul filo teso

ore 23.45 Parco della rimembranza

“Monsart Music&Dreams” – dopo festival con Paolo Love e Patrick B dj

