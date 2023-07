Il Festival dell’Appenino fa tappa a Montemonaco domenica 16 luglio Ospite d'eccezione Francesca Michielin, che si esibirà in concerto a partire dalle ore 17.00

Domenica 16 luglio quinto appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura, ci troveremo al cospetto della Sibilla Appenninica a Montemonaco. Inizieremo la giornata con un’escursione inclusiva unica nel suo genere nella rigogliosa natura dei Monti Sibillini, ripercorreremo antichi sentieri intorno al paese di Montemonaco tra storia, leggenda e tradizione, attraverso vecchie frazioni un tempo fulcro della densa vita della comunità, sempre accompagnati da paesaggi mozzafiato. Nel pomeriggio verremo sedotti dalle dolci note di Francesca Michielin che con la sua voce unica ci porterà a scoprire “L’Estate dei cani sciolti”.

Vi sarà anche la possibilità di visitare i musei della rete museale Sistema Museale Piceno: il Museo di Arte Sacra aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle ore 20.00 e il Museo della Sibilla aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

Appuntamento alle ore 10 per il ritrovo davanti al monumento del paese per partire alle ore 10.15. L’escursione inclusiva a cura di Comete Impresa Sociale prevede un anello andata e ritorno a Montemonaco, adatta a persone con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale con disponibilità di 1 o 2 joëlette con accompagnatori.

La prenotazione è obbligatoria per esigenze speciali quali utilizzo joëlette e altre esigenze specifiche tramite i seguenti numeri di telefono: 370 1567741 – 324 5318420.

Al rientro dall’escursione pranzo libero.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 concerto Francesca Michielin “L’Estate dei cani sciolti” presso il campo sportivo di Montemonaco. Con la sua dolcezza e la sua grinta ha già festeggiato 10 anni di splendida carriera: due volte a Sanremo, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision nel 2016, anche presentatrice e scrittrice. Un’artista straordinaria che con le sue canzoni ci regalerà un pomeriggio ricco di emozioni.

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è consigliata la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.