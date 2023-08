Choc ad Ascoli Piceno per il suicidio di una ragazza di 17 anni La giovane è stata trovata priva di vita in casa sua nella mattinata di mercoledì 2 agosto

Dramma ad Ascoli Piceno nella giornata di mercoledì 2 agosto: una giovane di soli 17 anni è stata infatti trovata priva di vita all’interno della sua abitazione.

La triste scoperta è stata fatta intorno alle ore 9.40 in un appartamento situato nel quartiere di Porta Maggiore. Il personale sanitario del 118 accorso sul posto, purtroppo, non ha potuto fare altro che accertare il decesso della ragazza, la quale, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbe tolta la vita. Intervenuti anche i Carabinieri del comando cittadino per effettuare i rilievi pertinenti alla tragica circostanza.