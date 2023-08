A Caselle di Maltignano va in scena l’evento “Nord-Sud-Ovest-Est” Nell'occasione avverrà la presentazione della squadra della Futsal Caselle, da poco promossa in serie C1

Si terrà questa sera (venerdì 25 agosto) a Caselle di Maltignano la manifestazione “Nord-Sud-Ovest-Est”, evento che unisce sport e musica all’insegna della socialità, dell’aggregazione e del sano agonismo.

L’iniziativa, organizzata dalla Società Futsal Caselle con il patrocinio del Comune, prenderà avvio alle ore 19 presso gli Impianti Sportivi siti in Via Como, con un torneo di Calcio a 5. La manifestazione vedrà protagonisti gli abitanti della frazione Caselle, raggruppati geograficamente in squadre, sulla scia dei 4 punti cardinali abbracciando cosi l’intero comprensorio. A disposizione del pubblico ci saranno stand gastronomici.

La serata proseguirà con una grande sorpresa musicale, l’esibizione del giovane rapper Flavius, artista noto in tutto il territorio, appena reduce da un tour estivo da record e collaborazioni prestigiose con personaggi del mondo dello spettacolo del calibro di Cricca, Alessandro Haber, Cristina D’Avena e molti altri. A seguire avrà luogo la presentazione della squadra neo promossa in categoria serie C1 calcio a cinque nella stagione ‘23/‘24. Quindi i festeggiamenti proseguiranno accompagnati dal concerto acustico dei musicisti del gruppo Switch On – Live Band.