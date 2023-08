Cossignano ospita il concerto-reading “L’amore probabilmente” Domenica 3 settembre alle ore 20.30

L’evento culturale “L’amore probabilmente” è stato annunciato e si terrà il 3 settembre 2023 a Cossignano. Si tratta di un coinvolgente concerto-reading che esplorerà i temi dell’amore, della libertà, della pace e della poesia.

L’evento presenterà una fusione di poesie, racconti brevi e canzoni, interpretate da artisti di fama internazionale. Gli artisti in primo piano includono Piergiorgio Cinì, noto attore e regista, nonché Sergio Capoferri, abile fisarmonicista e organettista. L’evento è organizzato dal Laboratorio Teatrale Re Nudo, un centro di produzione teatrale che promuove autenticità e lealtà nei propositi artistici.

“L’amore probabilmente” rappresenta un’occasione per celebrare l’amore, la vita e l’arte in un’atmosfera di riflessione e divertimento. Il concerto-reading si terrà alle 20:30 e promette un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.