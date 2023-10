Porto d’Ascoli, si masturba in presenza di minori: denunciato un 46enne L'uomo è stato fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un 46enne italiano, sorpreso a masturbarsi nei pressi della stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli, nel territorio di San Benedetto del Tronto.

La presenza dell’uomo in aree solitamente frequentate da minorenni era già stata segnalata in diverse altre occasioni. Riconosciuto a partire dai suoi vestiti, egli è quindi stato bloccato dai poliziotti, che lo hanno sorpreso in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 18 centimetri. Al termine delle procedure del caso, il 46enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.