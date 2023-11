Iniziata la derattizzazione nell’intero territorio comunale di Monteprandone Già sistemate le trappole e le relative esche

E’ partito con l’apposizione di esche rodenticide al parco della Conoscenza di Centobuchi, il servizio di derattizzazione su tutto il territorio comunale di Monteprandone.

Il servizio, di durata annuale, consiste in quattro applicazioni di esche rodenticide, regolarmente registrate al Ministero della Sanità, che verranno eseguite a cadenza trimestrale su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di decimare i topi presenti e combattere eventuali reinfestazioni.

Come previsto dalla legge le esche verranno sempre depositate ed ancorate in erogatori non raggiungibili da altri animali e dotati di chiusura di sicurezza anti-manomissione.

Gli erogatori in larga parte già installati, verranno integrati ove necessario, al primo servizio di derattizzazione nei punti critici individuati e saranno segnalati con relativa targhetta informativa.

La ditta che esegue il servizio si occuperà anche di numerare, censire e localizzare mediante sistema GPS gli erogatori e di elaborare un rapporto per il consumo delle esche e l’eventuale presenza di roditori.