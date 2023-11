Incontro sull’astrologia umanista in programma a Montalto delle Marche Prevista per sabato 25 novembre alle ore 18.00 la presentazione del libro "Se non puoi cambiare il vento dirigi le vele"

Alle ore 18 di domani a Montalto delle Marche – presso il Teatro Comunale, da poco intitolato Teatro della Fiaba e della Poesia – sarà protagonista Umberto Ciauri. L’occasione sarà la presentazione del suo ultimo libro “Se non puoi cambiare il vento dirigi le vele”, guida astrologica alla crescita personale. Ciauri è un avvocato che studia e sperimenta da sempre l’Astrologia Umanistica, Dinamica e Sincronica, oltre ad essere fondatore dell’area tematica diffusa “Astropoli, la città degli astri”. L’autore sarà quindi protagonista di un pomeriggio montaltese all’insegna dell’”Astrologia Umanista”, strumento di conoscenza e di comprensione di se stessi attraverso l’analisi della Carta natale.

La presentazione del libro di Umberto Ciauri rientra tra gli appuntamenti della rassegna culturale “Il Borgo Felice”, dopo il successo del cinema all’aperto ad agosto, alla presenza di Michele Placido e Maurizio De Giovanni, e del primo Festival della poesia e dei giovani a settembre, con la direzione artistica di Davide Rondoni. La rassegna “Il Borgo Felice” è realizzata e organizzata dal Circolo Cultural-mente Insieme per il Comune di Montalto delle Marche, nell’ambito di “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future”, progetto finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese, che vede Montalto delle Marche come borgo pilota selezionato per la Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea A del PNRR).

A fare gli onori di casa domani al Teatro di Montalto sarà il sindaco, Daniel Matricardi. A seguire l’introduzione di Francesca Filauri, Presidente del Circolo Cultural-mente Insieme. Mentre sarà poi Stefano Papetti, Vicepresidente del Circolo Cultural-mente Insieme, a dialogare con l’autore.