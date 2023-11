Incendio in strada a San Benedetto del Tronto, gravi i danni riportati da un’auto Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di domenica 26 novembre, un’automobile è andata in fiamme nei pressi del porto di San Benedetto del Tronto.

L’incendio è avvenuto in via Marinai d’Italia quando mancava una manciata di minuti alle ore 18.00. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che in breve tempo hanno avuto la meglio sul rogo, per poi mettere in sicurezza sia la vettura che l’area circostante. Tutt’ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause scatenanti dell’incendio.