Investe una donna e il suo cane, pirata della strada denunciato ad Acquasanta Terme L'animale ha perso la vita in seguito all'impatto, mentre le proprietaria è rimasta ferita in maniera grave

Momenti di apprensione ad Acquasanta Terme nella serata di venerdì 5 gennaio: un automobilista di circa 40 anni ha travolto una donna e il suo cane, per poi scappare senza prestare soccorso.

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, la vittima (di professione veterinaria) stava portando a spasso l’animale aver terminato il proprio turno di lavoro. All’improvviso sarebbe stata affiancata da una vettura, riuscendo a schivarla in extremis: l’uomo alla guida, tuttavia, è tornato sui propri passi poco dopo, sterzando di punto in bianco e investendo il cane.

Quest’ultimo ha purtroppo perso la vita a seguito dell’impatto, mentre la sua proprietaria è invece stata sbalzata sull’asfalto, riportando ferite di una certa gravità. I Carabinieri hanno infine rintracciato il pirata della strada in un bar della zona. Visibilmente ubriaco, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, motivo per cui è andato incontro a una denuncia per guida in stato d’ebbrezza, omissione di soccorso e per aver provocato il decesso del cane.