Incontro ad Ascoli tra il neo-prefetto Copponi e i vertici locali CNA Il faccia a faccia si è svolto nella mattinata di martedì 9 gennaio

Nella mattinata di martedì 9 gennaio, il direttore della CNA di Ascoli Piceno Francesco Balloni e la presidente Arianna Trillini sono stati ricevuti da Sante Copponi, da pochi giorni nuovo Prefetto di Ascoli, negli uffici di Palazzo San Filippo.

Nel dare il benvenuto nel Piceno da parte di funzionari e associati, in occasione del primo incontro istituzionale i vertici dell’associazione territoriale hanno presentato al Prefetto Copponi le prospettive, le criticità, le opportunità e le sfide che attendono il territorio nei prossimi mesi, condividendo con il Prefetto la volontà di continuare a lavorare insieme per promuovere e tutelare le eccellenze imprenditoriali del territorio.

In questo senso, lavoro, sicurezza, legalità e ricostruzione rappresenteranno i quattro pilastri dell’azione che l’associazione, in piena condivisione con le istituzioni, intende portare avanti da qui ai prossimi mesi, coltivando un dialogo costante con la Prefettura e gli enti locali per il bene del territorio.

Un primo incontro indubbiamente proficuo, nel corso del quale il Prefetto Copponi ha confermato la volontà di proseguire nel percorso svolto fin qui con spirito di condivisione e grande soddisfazione reciproca dalla CNA di Ascoli Piceno e dalla Prefettura. In questo senso, nella consapevolezza dell’importanza di attivare e coltivare nel tempo sinergie in un clima di fiducia con gli enti locali, l’associazione conferma il proprio impegno al fianco del Prefetto Copponi per rappresentare al meglio le esigenze del territorio e garantire sicurezza e tutela ai cittadini, alle famiglie e alle piccole imprese che operano nel Piceno.

da: CNA Ascoli Piceno