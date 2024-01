Inaugurata a Grottammare la Scala della Gentilezza Vi sono riportate delle frasi scelte dai bambini dell'Istituto Comprensivo "Leopardi"

Frasi gentili e colori della pace accompagneranno il suono della campanella in via Firenze, dove questa mattina è stata inaugurata la Scala della Gentilezza.

L’opera caratterizza l’accesso nord dello stabile e chiude l’intervento di adeguamento a sede didattica dell’immobile pubblico destinato ad ospitare alcune scolaresche per i prossimi anni, a causa di lavori strutturali da eseguire in due plessi dell’ISC “Leopardi”.

Le frasi riportate sui gradini della scala sono 10 (*seguono in calce) e sono state proposte dagli stessi bambini dell’ISC Leopardi, in occasione dell’ultima Giornata mondiale della Gentilezza.

Con l’augurio che “la gentilezza possa accompagnare tutti ogni giorno”, il sindaco Alessandro Rocchi, affiancato dalla dirigente scolastica Luigina Silvestri e dal rappresentante del Comitato Genitori Roberto Crescenzi, ha tagliato il nastro augurale prima dell’inizio delle lezioni, questa mattina poco dopo le 8. L’evento ricorderà l’ulteriore contributo attivo dei bambini della Primaria, i quali hanno dato lettura di alcuni pensieri sulla gentilezza e poi intonato canti a tema. Presenti l’assessore Monica Pomili (Inclusione sociale), la considera Oriana Vitarelli (delega Politiche scolastiche) e le collaboratrici della dirigenza scolastica Franca Basso e Luigina Ceddia.

L’edificio pubblico sito in via Firenze è stato per svariati anni la sede della delegazione distaccata del Comune di Grottammare, di alcune associazioni culturali e utilizzato anche come palestra della scuola in via Dante Alighieri. A seguito della presentazione di due progettualità di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di due edifici scolastici premiate con risorse del Pnrr, l’immobile è stato destinato ad accogliere le scolaresche dei plessi che sarebbero stati oggetto degli interventi.

Da settembre scorso, dunque, sono presenti le classi dell’Infanzia e della Primaria di via Marche; successivamente, ospiterà quelle del plesso di via Alighieri.

L’adattamento della struttura alle necessità didattiche è costato complessivamente 330.000 € per ridistribuire i volumi e realizzare 12 aule scolastiche e ambienti di servizio, per aggiornare nel rispetto della normativa attuale le prestazioni del sistema elettrico, termoidraulico e antincendio, per riqualificare l’isolamento del tetto e lo stato della facciata e provvedere ad altri interventi anche per migliorare la sicurezza delle aree esterne.

Il cantiere era partito i primi giorni di agosto 2023: “Con la Scala della Gentilezza – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri -, chiudiamo un cantiere strategico che ci permette di realizzare importanti lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di due sedi scolastiche”.

*Le frasi della Scala della Gentilezza:

Ogni atto di gentilezza è unico come una conchiglia

La gentilezza è contagiosa come un sorriso

La gentilezza è la forza più preziosa al mondo

Le parole gentili valgono come mille carezze

La gentilezza non si vende, non si compra, ma si dona

La gentilezza è un arcobaleno pieno di belle parole

La gentilezza dà profumo alla vita e la rende più bella

Il mondo ha bisogno di più gentilezza e la gentilezza inizia con te

La gentilezza è una lingua che tutti possono capire

Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato.