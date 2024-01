Prendono il via le attività del progetto “Movimento e salute” Proseguiranno fino al prossimo 30 aprile

Hanno preso il via le attività gratuite del progetto “Movimento e salute” che andranno avanti fino al 30 aprile. Si tratta di una iniziativa promossa dal Circolo Acli Oscar Romero e realizzata con il contributo dell’Ambito sociale territoriale XXII – Comune capofila Ascoli Piceno.

“Movimento e salute” ha partecipato al bando per contributi a sostegno delle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale per la realizzazione di una progettualità di interesse collettivo in ambito socio-assistenziale e/o socio-sanitario.

L’iniziativa prevede la collaborazione di U.S. Acli Nicola Tritella A.S.D. APS, Associazione Giovanile Picena e Polisportiva U.S. Acli.

Ogni martedì, alle 19, presso la scuola “La via della danza” in via dei mutilati e invalidi del lavoro 108 a Villa Sant’Antonio si svolge un corso di taijiquan e qigong tenuto dall’insegnante Raffaele Tassone.

All’ultima lezione del corso ha partecipato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno Massimiliano Brugni che ha evidenziato l’importanza di simili iniziative che promuovono la salute dei cittadini e al tempo stesso la socializzazione e l’aggregazione.

Ogni venerdì dalle 17,30 alle 19,30, invece, si svolge un corso di respiro consapevole presso la Casa Albergo Ferrucci in via Tucci ad Ascoli Piceno. Il corso è tenuto dal docente Alberto Amici.

Nell’ambito del progetto “Movimento e salute”, nelle prossime settimane, saranno organizzati altri eventi come ad esempio degli eventi multidisciplinari di yoga e taijiquan che coinvolgeranno il territorio di altri comuni dell’Ambito sociale territoriale XXII – Comune capofila Ascoli Piceno.

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 34442229927.

da: US Acli Marche