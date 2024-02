Monteprandone, in programma due giorni di celebrazioni per il Carnevale Domenica 11 e martedì 13 febbraio in piazza dell'Unità a Centobuchi

L’associazione Carnevale e quant’altro, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, organizza il Carnevale 2024: due giorni di festa in piazza dell’Unità a Centobuchi. Due pomeriggi spumeggianti quelli di domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio, con animazione, baby dance, truccabimbi, balloon art, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale “I Cirenei”.

Domenica 11 ci sarà un momento dedicato alla dolcezza organizzato in collaborazione con la Pasticceria Cruciani di Centobuchi. Gli aspiranti pasticceri o “pasticcioni”, possono iscriversi al “Pastry Show” per realizzare in piazza insieme il dolce misterioso. Per informazioni 3400593285. Sempre domenica l’associazione “C’era una volta” presenta “Tutti giù la maschera”. Una piccola rappresentazione teatrale e a seguire l’animazione della scuola di ballo “Salsa Coquì”

Martedì 13 febbraio all’imbrunire accenderemo come d’abitudine le lanterne per salutare il Carnevale. Entrambi i pomeriggi, con inizio alle ore 15, saranno presentati da Brunello e Valentina di Radio Azzurra.

“Continuiamo sulla scia dello scorso anno e vogliamo sempre più dedicare il nostro Carnevale ai bimbi – spiega Sabrina Bamonti, presidente dell’associazione Carnevale e quant’altro – speriamo di vedere tante persone in piazza, alle quali è nostra intenzione offrire momenti di allegria, aggregazione e sano divertimento non dimenticando di trasmettere alle nuove generazioni tutte le tradizioni di Carnevale, anche quelle culinarie. Per questo trasformeremo piazza dell’Unità in un villaggio ludico dove si potrà giocare, ballare, ridere e degustare i tradizionali dolci tipici di queste festività. A tutti i partecipanti verranno distribuiti gratuitamente coriandoli e non mancherà un assaggio di dolci”.