San Benedetto, incontro con gli studenti sull’importanza di riciclare gli smartphone All'appuntamento, promosso dal Lions Club, hanno partecipato gli alunni della Scuola media "Cappella"

Il Lions Club di San Benedetto del Tronto ha incontrato, mercoledì 14 febbraio, gli alunni delle classi 2A/2B/2F della Scuola Media Cappella dell’ISC Sud della città, coordinati dalle professoresse Di Martino e Aureli, per sensibilizzarli sul tema del riciclo degli smartphone, nell’ambito del progetto per il Tavolo EcoSchool, presentato dal Lions Club San Benedetto del Tronto e denominato Piantiamo Alberi Ricicliamo Smartphone, che ha visto la collaborazione attiva della PicenAmbiente.

“L’obiettivo del service, di rilevanza nazionale – ha dichiarato la Presidente del Lions Club di San Benedetto del Tronto, Laura Cennini – è stato quello di sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza di riciclare anche i dispositivi elettronici, in quanto contenenti componenti e materie prime di difficile reperimento e di alto valore economico e strategico”.

Oltre alle potenzialità del riciclo, ai piccoli studenti è stata illustrata la nuova prospettiva per una economia veramente circolare: il motto Cradle to Cradle, “dalla Culla alla Culla”, come strategia di ripensare, reinventare e riprogettare prodotti e servizi affinché il fine vita di tali oggetti sia in realtà una rinascita benefica per il Pianeta e le sue risorse.

Il Lions Club di San Benedetto del Tronto ha poi consegnato agli alunni dei contenitori per incentivare la raccolta di smartphone usati, che il Lions Club provvederà a consegnare alla Picena Ambiente per un corretto riciclo.

La Presidente del Lions Club San Benedetto del Tronto ha poi annunciato la donazione, alla città di San Benedetto del Tronto, di sei alberi: le essenze e la localizzazione degli alberi saranno presto concordate con l’amministrazione comunale.

In rappresentanza della PicenAmbiente è intervenuto il vicepresidente Umberto Pulcini, che ha illustrato l’organizzazione dell’azienda, i suoi centri di eccellenza e la necessità di essere sempre più attenti nel corretto conferimento dei prodotti arrivati a fine vita.