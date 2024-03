Ascoli Piceno, presentazione del libro “Pane e politica” sabato 2 marzo Scritto dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sarà al centro dell'evento che si terrà alle 10.30 a Palazzo dei Capitani

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di ALI Nazionale (Autonomie Locali Italiane), sarà ad Ascoli Picenosabato 2 marzo per presentare il suo libro “Pane e politica”.

L’appuntamento è a partire dalle ore 10:30 c/o la Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani e vedrà la partecipazione del candidato sindaco Emidio Nardini, della consigliera regionale Anna Casini e del consigliere comunale Francesco Ameli.

“Il libro” spiegano gli organizzatori “che racconta un’inedita campagna post elettorale che Matteo Ricci ha deciso di intraprendere dopo la sconfitta del centrosinistra alle politiche del 2022. Un giro in Italia (Piceno compreso) lontano dai grandi centri urbani, alla ricerca delle ragioni di quella sconfitta che Ricci cerca entrando nelle case di comuni cittadini, cenando con le loro famiglie e i loro amici, sedendo alle loro tavole per ascoltare e chiedere cosa pensano, quali siano le loro priorità e cosa debba fare il PD per riconquistare credibilità, con grande schiettezza.”

Un libro che da un lato rappresenta il racconto di esigenze comuni tra generazioni e tra nord e sud del paese che costituiscono un’analisi concreta di bisogni e aspettative dall’altro prospetta soluzioni concrete.

“Sarà anche l’occasione” concludono gli organizzatori “per provare a continuare quel dialogo tra città che hanno condiviso il percorso di capitale italiana della cultura e per rinnovare l’importante legame tra nord e sud della regione”.