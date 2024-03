Doppio Caffè Letterario nel mese di marzo al Meletti di Ascoli Piceno In programma martedì 5 e venerdì 22 marzo

Doppio Caffè Letterario al Meletti di Ascoli a marzo. Il 5 ed il 22 di questo mese gli appuntamenti saranno come sempre alle ore 17,30, con il coordinamento della poetessa Franca Maroni e sotto la direzione artistica di Anna Monini.

“Vi presento Amore” è il titolo dell’evento del 5 marzo. Rossella Frollà, critica letteraria e scrittrice, affronterà il tema dell’amore nelle sue diverse sfaccettature, attraverso la sua opera, mista di poesia e prosa.

A farle da eco nella cornice artistica, in un intenso scambio di emozioni, Teodosio Campanelli, tra le altre cose anche autore del “L’Inchino”, la statua che troneggerà al Teatro dei Filarmonici di Ascoli e di prossima inaugurazione.

L’istituto musicale “Gaspare Spontini”, che ancora una volta riempirà la cornice musicale del Caffè Letterario, proporrà il canto di Sofia D’Ottavi e Lucia Flavia Rodilossi, allieve della professoressa Victoria Viola.

Il secondo momento con la poesia, l’arte e la musica, quello del 22 marzo, sarà particolarmente toccante, nel ricordo di Daniele Donati, architetto ascolano, ma anche scrittore e artista, morto prima di compiere i 40 anni.

“La scrittura vince il tempo” è il titolo della serata e non a caso. Di Donati, Franca Maroni presenterà il libro “Il Fiore d’Avorio“, come pure i disegni del giovane prematuramente scomparso, ma che ancora vive attraverso le sue opere. Per accompagnare il ricordo, è prevista la lettura delle “Lettere al padre” di Franz Kafka, nel Centenario della morte (1924).

Le note della cornice musicale si leveranno dalle chitarre di Francesco Sabatini e Dario Calibani, e dal violino di Edda Koka, allievi dei docenti dello “Spontini” Enrico Antonini, Luigi Sabbatini e Gilda Damiani.

Ad entrambi i pomeriggi sarà presente il presidente di Agape, Antonio Lera.