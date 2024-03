Al teatro delle Energie di Grottammare va in scena lo spettacolo “Equitalia” Sabato 23 marzo alle ore 21.00

Terzo e penultimo appuntamento per Energie Vive Primavera 2024 cartellone realizzato dall’Associazione Profili Artistici e Comune con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche, sabato 23 marzo, con lo spettacolo “Equitalia” di e con Massimiliano Aceti, che firma anche la regia, e Chiara Mancuso, prodotto dalla Compagnia Sunny Side.

All’umiliazione di essere rimasti senza luce e senza acqua, per Mario ed Elsa si aggiunge la scoperta che il loro ristorante è stato messo all’asta per un debito di 4500 euro. Sposati da quarant’anni, senza figli e senza lavoro dopo una vita di sacrifici, non hanno più nulla da perdere. E così studiano un piano per bruciare l’edificio di Equitalia a Roma, ma non avendo intenzione di fare del male a nessuno, decidono di metterlo in atto durante la notte. Non sono due terroristi, né hanno il sangue freddo dei criminali, per cui arrivati davanti alla sede di Equitalia con le loro ‘bombe fatte in casa’ realizzano, con profondo dispiacere, di non aver portato l’accendino per innescare gli ordigni. Tornano a casa sconfitti, ma la loro rabbia ormai non può fermarsi. Riusciranno a far sentire la loro voce contro l’ingiustizia dello Stato italiano?

Lo spettacolo ha ricevuto il premio per miglior testo al Festival Indivenire 2019.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 20. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.