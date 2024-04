Inaugurazione domenica 7 aprile per il Parco della Stazione a Centobuchi Installati nell'area verde diversi giochi inclusivi, destinati all'uso di bambini diversamente abili

140 Letture Cronaca

Domenica 7 aprile, l’Amministrazione comunale restituirà alla cittadinanza uno spazio verde urbano riqualificato, sistemato e con un’area giochi completamente inclusiva. Si tratta del parco della Stazione, situato in via Amendola a Centobuchi. L’area verde pubblica adiacente alla stazione ferroviaria è il primo parco interamente accessibile realizzato a Monteprandone.

L’area, già punto di aggregazione per la zona, ha un carattere inclusivo grazie all’installazione di idonee attrezzature ludiche fruibili da bambine e bambini diversamente abili e normodotati al tempo stesso.

Diverse le attrezzature ludiche presenti un trampolino accessibile, una giostra girevole utilizzabile da seduti, da in piedi e con sedia a rotelle, una altalena a cesto, una struttura multifunzione composta da torri, scivoli, pannelli interattivi (lavagna, labirinto, inclinato, banco vendita, abaco, tamburello inclinato), un cannocchiale, ponti con staccionate, ringhiere e con rete e ringhiera.

Le strutture ludiche sono state scelte per far giocare insieme tanti bambini e bambine contemporaneamente ed oltre che essere tematizzate, sono caratterizzate da molte proposte di pannelli e giochi a tema anche per utenti diversamente abili, creando così una proposta di inclusione a 360°. I giochi sono tutti dotati di pavimentazione anti trauma in gomma colata.

Ai vialetti di connessione già presenti, che consentono di attraversare completamente l’area, è stato affiancato un ulteriore viale facilmente percorribile dai diversamente abili. Sono stati installati nuovi cancelletti, nuove panchine e cestini per i rifiuti.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per le disabilità, attraverso un co-finanziamento della Regione Marche tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità pari a 60.000 euro e attraverso risorse di bilancio comunale pari a 29.800 euro.

“Un parco di tutti e per tutti. Questo l’obiettivo che volevamo raggiungere realizzando il primo parco inclusivo di Monteprandone – dichiara il sindaco Sergio Loggi – quando, cinque anni fa, ci siamo candidati ad amministrare il territorio abbiamo iniziato un’operazione si riqualificazione e sistemazione di tutti i parchi e le aree verdi comunali. Dal parco Il Boschetto, al parco della Conoscenza, dai parchi dell’Amicizia, a quello dedicato agli amici a quattro zampe, a quello per gli sportivi, fino al Giardino dei colori, fino ai parchi Cinque Colli e della Gentilezza. Chi giocherà in questo parco sarà libero da barriere fisiche e, ci auguriamo, anche da barriere ‘mentali’ per divertirsi e socializzare insieme”.

L’inaugurazione del parco della Stazione si terrà domenica 7 aprile, alle ore 10. La cittadinanza è invitata a partecipare.