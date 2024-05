Ascoli Piceno, Marco Regnicoli è il nuovo presidente della Bottega del Terzo Settore Sarà affiancato dalla vicepresidente Ilaria Capponi

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Bottega del Terzo Settore, riunitosi martedì 14 maggio 2024 presso la sede di Corso Trento e Trieste di Ascoli Piceno, ha eletto all’unanimità Marco Regnicoli come Presidente e Ilaria Capponi come Vicepresidente dell’Associazione Bottega del Terzo Settore.

Marco Regnicoli, dell’Associazione Sestiere Porta Maggiore, succede nella Presidenza di Bottega del Terzo Settore a Roberto Paoletti. Ilaria Capponi, Presidente della Cooperativa lella 2001, succede nella Vice Presidenza a Franco Zazzetta. Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare il precedente per il suo impegno e la sua dedizione dimostrati nel corso del proprio mandato.

Il nuovo Direttivo è entusiasta di assumere questo incarico e avrà il compito di guidare Bottega del Terzo Settore nei prossimi 3 anni portando avanti le attività e gli obiettivi per tutti i suoi 221 soci in tutto il territorio e per la comunità tutta.

Il Direttivo dell’Associazione, eletto in seno all’assemblea dei soci del 29 aprile scorso, risulta composto da: Bachetti Claudio (Acli Provinciale di Ascoli Piceno APS), Baratto Domenico (Wega Impresa Sociale), Bruni Cecilia (Il Picchio consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche), Ilaria Capponi (Lella 2001 Onlus), Fava Mirco (Habilis lavoro Cooperativa sociale) Loreti Mirko (P. A. GE. F. H. A Cooperativa Sociale), Pellei Giorgio (Cooperativa sociale Capitani Coraggiosi), Regnicoli Marco (APS Sestiere Porta Maggiore) Scarpantoni Barbara (Abilita Società Cooperativa Sociale).