Grottammare, automobile centra lo spartitraffico sull’A-14 e finisce fuori strada Feriti i cinque giovani a bordo della vettura

Soccorritori in azione nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio nei pressi del casello dell’A14 di Grottammare, dove un’automobile con a bordo cinque giovani è stata protagonista di un rocambolesco incidente.

Intorno alle ore 3.30, la vettura sarebbe finita sullo spartitraffico posto in un tratto interessato da lavori stradali, spiccando il volo e finendo fuori dalla sede stradale.

Tutti i cinque occupanti del veicolo, soccorsi sul posto dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, sono riusciti a tirarsi fuori in autonomia dalle lamiere del mezzo. Per uno di loro è poi stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, mentre gli altri quattro sono stati trasportati nelle strutture sanitarie di San Benedetto del Tronto e Fermo. I rilievi del caso sono stati svolti dalla Polizia Stradale.