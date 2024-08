Passi avanti per la realizzazione del nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto Il presidente regionale Francesco Acquaroli: "Obiettivo prioritario per la nostra amministrazione"

Nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto: la Regione Marche sta procedendo nell’iter per la realizzazione della nuova struttura. Si è svolta ieri, a Palazzo Raffaello, la Conferenza dei Servizi con l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Baldelli per fare il punto sul cosiddetto “quadro esigenziale” del nuovo nosocomio, relativamente ai datti della sua progettualità. Presenti all’incontro il direttore del dipartimento Salute Antonio Draisci, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale delle Marche Flavia Carle, il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Nicoletta Natalini, il direttore del Dipartimento infrastrutture Nardo Goffi e il dirigente del Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica Andrea Bartoli.

Nel corso della riunione, che di fatto rappresenta una tappa fondamentale del percorso per l’affidamento della gara per la progettazione, è stato esaminato dettagliatamente il piano del fabbisogno sanitario per la realizzazione della nuova struttura, piano affidato all’assessorato dell’Edilizia ospedaliera di Francesco Baldelli.

“La realizzazione del nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto – dichiara a tal proposito il presidente Francesco Acquaroli – è un obiettivo prioritario per la nostra amministrazione, per garantire una struttura adeguata alla città e a tutto il comprensorio di riferimento”.

Il nuovo plesso servirà infatti i cittadini del distretto di San Benedetto del Tronto e del suo circondario, con una popolazione stimata in circa 150.000 abitanti, oltre alle presenze turistiche, essendo uno stabilimento ospedaliero di 1° livello, sede di fondamentali reparti specialistici.

Nella Conferenza si è anche parlato del ruolo che l’ospedale di San Benedetto in particolare svolge nell’erogazione di servizi al vicino Abruzzo.

A seguito della Conferenza dei servizi l’assessorato ai Lavori pubblici può ora avviare l’elaborazione del DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) – ovvero il documento strategico attraverso il quale vengono individuati le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati necessari per la definizione di ogni livello della progettazione – per il nuovo ospedale di San Benedetto. Il DIP rappresenterà la base progettuale dalla quale partire per l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.