Tutto pronto per la prima edizione della Grottammare Sport Week Trentuno gli eventi in programma a partire dalla giornata di sabato 31 agosto

Trentuno eventi per 15 giorni di sport: la prima edizione della Grottammare Sport Week è pronta a puntare i fari dello sport sulla città.

Si comincia sabato 31 agosto con i tornei di Beach Volley e Beach Bocce (spiaggia libera nr. 29, Lungomare Colombo), per proseguire giorno dopo giorno fino al 14 settembre, con una carrellata di prove, esibizioni, conferenze, open day e intrattenimento sportivo (domenica 8 settembre, dalle ore 15 nelle piazze Fazzini e Kursaal).

Gli appuntamenti saranno accolti nei principali luoghi e impianti pubblici della città ma anche nelle sedi delle associazioni e società sportive che hanno creduto nell’idea del consigliere comunale delegato allo Sport Nicolino Giannetti.

Madrina dell’iniziativa che punta a diffondere ed incentivare la cultura e la pratica dell’attività sportiva come modello educativo, di salute e di inclusione sociale è la campionessa ex azzurra di pallavolo, nonché concittadina, Chiara Di Iulio, che domenica 8 settembre (ore 18, piazza Kursaal) presenzierà alla premiazione delle eccellenze sportive locali: “Ci eravamo lasciati il 2 Giugno quando insieme abbiamo celebrato e onorato la presenza della parola ‘sport’ nella nostra Costituzione e oggi sono molto contenta di esser stata scelta come madrina della Grottammare Sport Week, prima edizione di una nuova manifestazione tutta in chiave sportiva. Per questo ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’ assessorato allo Sport con Biocca e Giannetti. Sono una persona che ha fatto dello sport la sua vita, quindi sarà bellissimo, insieme a tutta la città di Grottammare, respirare due settimane di sport. Ritengo che sia molto importante far capire quanto lo sport sia un elemento trainante, catalizzatore, inclusivo, educativo e di fondamentale benessere per tutta la comunità, specie per le nostre figlie e figli”.

“Siamo entusiasti di presentare questa manifestazione sportiva, che rappresenta una straordinaria vetrina per le numerose associazioni della nostra città – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi affiancato dall’assessore allo Sport e Salute Alessandra Biocca -. Questo nuovo format non solo celebra lo sport, ma ne esalta i valori fondamentali come la salute, il benessere, l’inclusione e la sostenibilità. Siamo particolarmente orgogliosi di avere come madrina dell’evento Chiara Di Iulio, campionessa di pallavolo e nostra concittadina, una figura rappresentativa dello sport a Grottammare. La sua presenza darà grande visibilità e valore all’evento, oltre ad essere parte attiva dell’intrattenimento”.

“Grazie al lavoro di squadra tra gli uffici e l’Amministrazione – precisa il consigliere delegato allo Sport Nicolino Giannetti -, siamo riusciti a creare un evento che coinvolgerà 26 diverse associazioni sportive in 31 eventi distribuiti su 15 giorni, offrendo alla comunità l’opportunità di scoprire e apprezzare la bellezza dello sport. Ci attendono molte sorprese e l’open day in piazza promette di essere un bello spettacolo”.

Oltre agli operatori sportivi, i contenuti della Grottammare Sport Week hanno convinto anche l’imprenditoria privata: Euro Servizi di Offida, Nerea, Studio associato Carboni e Picenambiente spa i sostenitori dell’iniziativa, ai quali va “un particolare ringraziamento – aggiunge Giannetti – perché l’obiettivo era anche quello di coinvolgere il privato nel pubblico per amplificare la portata dei contenuti ideali di questa nuova manifestazione per Grottammare e per il territorio”.

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa iniziativa – afferma Franco Ubaldi per il main sponsor Euro Servizi – e di affiancare le istituzioni locali e le associazioni sportive nell’amplificarne l’impatto positivo sul territorio. Siamo convinti che la Grottammare Sport Week sarà un successo e non vediamo l’ora di vedere la città animarsi con l’energia e la passione di sportivi e cittadini”.

