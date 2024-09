Grande successo per la prima edizione della Grottammare Sport Week Vi hanno preso parte 29 associazioni sportive e ben 450 bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni

Si è conclusa con i numeri da grande evento la prima edizione di Grottammare Sport Week, che dal 31 agosto al 14 settembre ha coinvolto sportivi, appassionati, esperti, operatori ed educatori in un laboratorio a cielo aperto dedicato a promuovere la cultura dello sport ma anche a consolidare il senso di comunità e promuovere l’inclusione: 32 iniziative, 29 le associazioni coinvolte (elenco in calce), 24 i luoghi degli appuntamenti, 450 bambini e ragazzi (dai 3 ai 14 anni) si sono iscritti e hanno partecipato agli eventi in programma, ricevendo la t-shirt celebrativa di Grottammare Sport Week.

“Il nuovo format ha saputo coinvolgere le associazioni e le società sportive locali, che si sono messe a disposizione degli atleti di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, sviluppandosi su più fronti: dalle attività fisiche e sportive, agli incontri tematici, fino alla giornata di festa comune che ha coinvolto l’intera cittadinanza”.

Così il delegato allo Sport, Nicolino Giannetti, ideatore della manifestazione, a chiusura della manifestazione, organizzata con il coordinamento del servizio Sport, con il supporto del Centro Sportivo Italiano, il patrocinio del CONI Marche e il coinvolgimento della ex pallavolista azzurra Chiara Di Iulio in qualità di madrina dell’edizione inaugurale.

Un momento significativo è stato il festeggiamento delle eccellenze sportive della città: Matteo Marini (Karate), Elisa Pignotti Elisa e Lorenzo Pignotti (nuoto), Giancarlo Pomili (allenatore calcio), Emidio Silenzi (pesca sportiva), Lorenzo Cameli (vela), Luigi Aspes (fisioterapista di Coppi), Andrea Gabriele Alessiani (ciclismo), Alessandro Paoletti (tennis), Beatrice Santori (ginnastica), Naima Ficcadenti (danza), Grottammare Calcio (Calcio a 11), Circolo Tennis Beretti (tennis), Sporting Grottammare (Calcio a 5), Grottammare Basketball (Basket), Danzarte Cris Academy (danza) e Studio Movimento (hip hop).

Con un doppio focus (11 e 12 settembre) si è parlato anche di inclusione sociale, di sport e disabilità (in termini di barriere sociali e materiali): l’11 settembre con la presenza di Giacomo Sintini, ex pallavolista che oltre ai successi sportivi ha vinto anche la sua battaglia contro il cancro, e il 12 settembre, grazie alla presenza dei campioni di sitting volley della Fermana protagonisti nel palazzetto dell’Istituto Fazzini/Mercantini di un allenamento misto che ha fatto da preludio al meeting “Sport e Disabilità” nella stessa serata al Kursaal.

Molte anche le personalità e le realtà sportive che hanno preso parte agli eventi in qualità di ospiti, oltre a Chiara Di Iulio: l’ex pallavolista Giacomo Sintini, l’ex pallavolista Yoel Despagne Charles, M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina pallavolo maschile A1, CBF Balducci HR Macerata pallavolo femminile serie A2, il capitano della nazionale italiana del sitting Volley Federico Ripani, Giovanni Sacripante (Presidente DCPS Nazionale FIGC), Fabio Luna (Presidente CONI Regionale), Luca Savoiardi (Presidente CIP Marche), Ivo Panichi (Presidente FIGC Marche) e Giorgio Allegrini di Sport e Salute.

L’esperienza ha messo alla prova la capacità organizzativa di tutti i partecipanti e si candida alla replica, come sottolinea Giannetti: “Le associazioni sportive che hanno partecipato hanno avuto l’opportunità di crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche organizzativo. Molti hanno sperimentato per la prima volta l’iter per richiedere un patrocinio, creare materiale promozionale e gestire la comunicazione pubblicitaria. Abbiamo lavorato con impegno e dedizione. La volontà è quella di rendere l’evento un appuntamento annuale, inserendolo stabilmente nel calendario delle manifestazioni locali. Siamo consapevoli del margine di crescita, ma crediamo di aver gettato solide basi per le edizioni future. Ogni singola associazione e ogni persona coinvolta ha apportato un contributo prezioso, rendendo l’evento un successo per tutta la comunità”.

Elenco Associazioni partecipanti:

43 Parallelo Volley, Bocciofila di Grottammare, Il Faro Basket, Grottammare Calcio, Burraco Le Grotte, Bodhi.Lab, Sporting Grottammare, Diavoli RossoBlu, Union Fortitudo Basket, Chiara di Iulio Volley Academy, Avis Le Grotte, Grottammare Piscine, Circolo Sociale Sisto V, Palestra Perfect, Angel’s Skating, Circolo Sociale Ischia, Studio Movimento, Palma D’Oro, Il Boschetto, Circolo Tennis Beretti, Danzarte Chris Academy, Judo Yanagi, CSI, Boxing Club SBT, Circolo Velico Ischia, Passi nel Bosco, US Acli, Cronometristi Piceni, Fermana Sitting Volley.