Frontale tra moto e furgone nei dintorni di Ascoli, muore il 26enne Alessio Pasquelli Ferite altre quattro persone: soccorso dall'eliambulanza un secondo motociclista di 22 anni

Tremendo incidente nei dintorni di Ascoli Piceno nella mattinata di domenica 29 settembre: un centauro di 26 anni ha perso la vita in un impatto avvenuto all’interno della galleria San Giuseppe, lungo la Salaria.

Alessio Pasquelli, giovane meccanico di Spinetoli, intorno alle ore 10.00 stava procedendo in direzione monti in compagnia di un altro motociclista di 22 anni. Giunti all’interno del tunnel, i due si sono scontrati con un furgone che viaggiava nel senso di marcia opposto: coinvolta successivamente nello schianto anche un’automobile.

Le lesioni riportate da Pasquelli si sono purtroppo rivelate fatali. Dopo le prime cure prestategli dai sanitari del 118, il suo amico è stato invece trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: pur avendo sofferto diversi traumi di una certa importanza, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Altri tre feriti sono invece stati condotti all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli per accertamenti. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata affidata agli agenti della Polizia Stradale.