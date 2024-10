Rotella, in evoluzione la situazione del ponte chiuso lungo la Provinciale “Del Monte” Passi avanti per l'affidamento della progettazione volta a garantire il miglioramento statico della struttura

L’Amministrazione Provinciale, come già in precedenza ribadito, segue con grande attenzione e sollecitudine la questione del ponte sulla S.P. 178 Del Monte chiuso per ragioni di sicurezza in attesa dell’intervento di manutenzione straordinaria volto a risolvere le criticità dell’infrastruttura e rendere pienamente fruibile un collegamento importante per la comunità di Capradosso.

Nella consapevolezza dei disagi arrecati dalla necessità di allungare i tempi di percorrenza utilizzando la viabilità alternativa predisposta, la Provincia opera in stretta sinergia con il Comune di Rotella, con un aggiornamento costantemente e puntuale sull’iter del procedimento. A tale riguardo si fa presente che si è posto in essere un importante tassello della procedura. Il Servizio Viabilità della Provincia sta infatti completando l’iter per l’affidamento della progettazione necessaria all’inizio dei lavori di miglioramento statico della struttura.

D’altra parte va sottolineato che il Decreto Ponti, le linee guida ANSFISA, (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e la stringente normativa varata dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova è giustamente improntata sulla prevenzione di potenziali situazioni di rischio e sul rafforzamento della sicurezza. Si tratta di cardini imprescindibili dell’azione amministrativa degli Enti Locali e tra le prime priorità della stessa Amministrazione Provinciale, impegnata sulla rete viaria di competenza a contemperare le esigenze di tutela dell’incolumità pubblica con le azioni di ripristino e funzionalità.

Ci si rammarica che gli organizzatori abbiano deciso di non svolgere la Sagra della Castagna nella frazione di Capradosso ritendo troppo gravoso il ricorso ai collegamenti alternativi esistenti. Ci si augura che la prossima edizione della manifestazione possa aver luogo proseguendo una apprezzata occasione di aggregazione e socialità.