Conto alla rovescia a Grottammare per la Fiera di San Martino In programma domenica 10 e lunedì 11 novembre

66 Letture Cronaca

Pronti i provvedimenti per lo svolgimento in piena sicurezza della Fiera di San Martino, in programma domenica 10 e lunedì 11 novembre.

Le disposizioni sono valide all’interno della vasta area del centro cittadino compresa tra SS 16 – Lungomare della Repubblica – via Cavour – via C. Battisti e via N. Sauro, per un totale di 9000 mq di superficie.

Attesi 362 espositori, suddivisi in spazi di vendita e promozione, ai quali si aggiungeranno 18 associazioni no profit che presenteranno attività e progetti in piazza San Pio V. Nella giornata di lunedì 11 gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

Tra le novità di quest’anno, l’Amministrazione ha presentato nei giorni scorsi “…aspettando San Martino”, il programma che dalle ore 10 di domani, 9 novembre, aprirà l’edizione 2024 della storica manifestazione grottammarese, meta ogni anno di migliaia di visitatori (programma in allegato): da rilevare alle ore 17.30 il corteo dei bambini con le lanterne di San Martino, rito collegato alla trasformazione di una festa pagana legata al raccolto e all’inizio dell’inverno.

Nei giorni della Fiera, invece, il Giardino comunale, oltre ad accogliere L’angolo della pace (dove verranno consegnati ed esposti i lavori dei bambini delle scuole a tema diritti e pace), ospiterà L’angolo del selfie (in collaborazione con le fioriste locali, inaugurazione sabato 9 ore 18.30) e mostrerà il primo nucleo del progetto “Antologia di foto sulla Fiera di San Martino anni ‘60-‘90” per la realizzazione di un archivio con intenti di futura valorizzazione. La raccolta è sempre aperta presso l’ufficio Cultura.

Date le superfici coinvolte, lo svolgimento della Fiera prevede necessariamente modifiche alla viabilità. Il Comando della polizia locale ha previsto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, pena la rimozione, dalle ore 4 di domenica 10 alle ore alle 8 di martedì 12, all’interno dell’area espositiva, e di quello relativo alla sosta in alcune zone adiacenti, per permettere agli operatori partecipanti di posteggiare i propri mezzi (elenco delle vie nell’ordinanza allegata).

Per facilitare la partecipazione dei visitatori alla Fiera, anche quest’anno il Comune ripropone il servizio di bus navetta gratuito, in collaborazione con l’azienda START Plus.

Sono garantiti i collegamenti con Cupra Marittima (via Ss16) e San Benedetto (rotonda Ballarin, via lungomare), con corse continuative.

Inoltre, è bene sapere che non troppo distanti dall’area espositiva, sono presenti i seguenti parcheggi:

• l’ex piazzale ferroviario, dotato di due accessi, uno a sud dal piazzale stazione, e uno a nord dalla SS16;

• l’area nei pressi del sottopasso ferroviario “Pertini”, lato est ferrovia;

• l’area in via Modigliani, zona Tesino Village (parcheggio scambiatore);

• i parcheggi del centro storico: lato sud, adiacente al vecchio ospedale, e lato nord, sotto la scalinata di Santa Lucia;

• parcheggio c/o il Bosco dell’Allegria (zona ex Ferriera).

Per la sosta, potranno essere utilizzate eventuali vie, periferiche all’area espositiva, che non siano state occupate dagli operatori commerciali assegnatari del posteggio.

Ulteriori disposizioni specifiche – variazione senso di marcia, permessi/divieti di sosta, etc – saranno indicate nei luoghi previsti con l’apposizione di segnaletica stradale.

Con l’obiettivo di garantire la sicurezza, il sindaco Rocchi ha firmato questa mattina l’ordinanza che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio. Il divieto riguarda anche “l’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e abbandono di cocci in aree pubbliche o a uso pubblico”. Sarà in vigore dalle ore 6 del 10 novembre fino alle ore 6 del 12 novembre.

Per quanto riguarda le emergenze, mezzi di servizio della Protezione civile comunale e ambulanze della Misericordia saranno in sosta davanti al palazzo municipale, lato Ss16, e in piazza Kursaal, per tutto il tempo della manifestazione.

Di seguito, ordinanze Fiera di San Martino 2024:

Viabilità:

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200286&IdDelibere=54323

Sicurezza:

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200286&IdDelibere=54447

Chiusura uffici:

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200286&IdDelibere=54339