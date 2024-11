Lunedì 18 novembre primo incontro del ciclo “Discorsi al femminile” a Monteprandone Il tema sarà "Psicologia perinatale: la gravidanza e il post partum"

Prenderà il via lunedì 18 novembre, “Discorsi al femminile”, ciclo di incontri gratuiti pensati per le donne e non solo, organizzati dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Monteprandone, nell’ambito dello sportello Spazio Ascolto Donne, per confrontarsi sull’universo femminile.

Gli appuntamenti in calendario sono quattro, saranno tenuti dalla psicologa e psicoterapeuta Alessandra Norcini e tratteranno diverse tematiche, dando ampio spazio a questioni che possono porsi nel corso della vita di tutte le donne e delle loro famiglie.

Si parte il 18 novembre, presso l’Asilo Nido Comunale “L’Albero dei Sogni”, in Contrada San Donato, a Centobuchi con un incontro su “Psicologia perinatale: la gravidanza e il post partum”.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e verterà su “Violenza psicologica: quando le parole lasciano i lividi”. L’incontro sarà ospitato in sala consiliare, in piazza dell’Aquila a Monteprandone.

Nel terzo appuntamento si parlerà di “Adolescenza: crescita, sintomi, problemi”, un tema rivolto alle mamme a ai papà con figli e figlie in età adolescenziale. L’incontro si terrà lunedì 2 dicembre, presso la sala audiocinema, del Centro GiovArti in viale De Gasperi n. 235 a Centobuchi.

Il ciclo di incontri si concluderà lunedì 9 dicembre, presso l’Auditorium Centro Pacetti in via San Giacomo n. 107, a Centobuchi dialogando di “Le donne e la terza età: aspetti relazionali e psicologici”.

Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.

“L’iniziativa vuole essere occasione per le donne di tutte le età – spiega l’assessore alle pari opportunità Stefania Grelli – di confrontarsi su temi di ampio respiro come la gravidanza, la genitorialità, i rapporti conflittuali con i propri partner di vita e i cambiamenti che, con l’avanzare dell’età, intervengono nella vita di tutte le donne. Negli anni in tante si sono rivolte allo Spazio Ascolto Donne e ci siamo ritrovati a far fronte a fragilità psicologiche e sociali spesso latenti che, con il supporto psicologico di esperti preparati, hanno trovato una pronta risoluzione per quante hanno chiesto aiuto”.

Ricordiamo che lo sportello Spazio Ascolto Donne è servizio gratuito, attivato nel 2019, dal Comune di Monteprandone, finanziato attraverso il “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” per il quale l’Ente ha ottenuto un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è gestito dalla cooperativa COOSS Marche.

Il servizio è rivolto alle donne per rispondere alle loro esigenze e dar voce alle fragilità e vuole essere un luogo di ascolto empatico, di consulenza e sostegno in cui accogliere richieste d’aiuto, di supporto, di orientamento, di informazione nel caso di situazioni di disagio personale, familiare e relazionale.

Lo spazio Ascolto Donne è ospitato al piano terra della Delegazione Comunale, in via delle Magnolie n. 1 a Centobuchi ed è attivo il mercoledì e il venerdì, su appuntamento, contattando la linea telefonica di aiuto per le donne e le loro famiglie 3386106391.