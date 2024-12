Il “Canto di Natale” di Charles Dickens al teatro delle Energie di Grottammare Appuntamento sabato 7 dicembre alle ore 21.00

Energie Vive 24/25, la rassegna proposta da Comune di Grottammare e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche al Teatro delle Energie di Grottammare, prosegue sabato 7 dicembre con Fabrizio Martorelli in “Canto di Natale” di Charles Dickens con la regia di Antonio Mingarelli assistito alla regia da Claudia Federica Petrella.

Chi di noi vorrebbe tornare indietro e trovarsi spettatore delle proprie sconfitte? Quante volte pensiamo con raccapriccio e vergogna al momento in cui abbiamo la coscienza di aver sbagliato e scacciamo via quel pensiero come se scottasse nella testa? Davanti a un brutto ricordo il nostro primo desiderio è che sparisca dalla nostra memoria, il secondo è quello di tornare indietro per riviverlo e poter fare diversamente. Ebenezer Scrooge è costretto a rivivere queste febbri come nel momento in cui accaddero, ripercorre gli errori della sua vita passata e tocca con mano quali saranno le terribili conseguenze del suo agire.

In scena, in un’immaginaria soffitta dove ogni dialogo prende forma di monologo, un solo attore a interpretare tutti i personaggi, quasi a voler dare un’unica voce, un’unica grande intensità a tutte le anime che popolano il racconto.

A seguire, la rassegna propone, il 21 dicembre Simone Tangolo e Valeria Impagliazzo in “Per lei, nel giorno del suo compleanno”, di Francesco Bianchi. Il 18 gennaio Roberto Marinelli è in scena con “Radio Macbeth”, mentre il 22 febbraio ci sono Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia e il Gruppo della Creta con “Beati voi che pensate al successo, noi soli pensiamo alla morte e al sesso”. L’8 marzo Barbara Alesse ed Ernesta Argira interpretano “Una commedia all’Almodovar-La rosa de dos aromas” del messicano Emilio Carballido e il 22 marzo il palco è per Rosetta Martellini, con la musica dal vivo di Michele Scipioni, in “Brokeback Mountain”. Chiusura il 12 aprile con Teatro CAST in “Casa di bambola” di Ibsen.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.