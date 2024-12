Spaccio di cocaina, 33enne in manette a San Benedetto del Tronto Arrestato un uomo residente a Monteprandone

Nei giorni scorsi un cittadino albanese di 33 anni è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in occasione dei controlli svolti a San Benedetto del Tronto dai Carabinieri.

Inizialmente l’uomo, residente a Monteprandone, è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti cocaina. Ulteriore sostanza illecita è poi stata rinvenuta dai militari sia nella sua auto che nella sua abitazione, insieme alla somma di 500 euro in contanti e al materiale adoperato per il confezionamento della droga. In seguito all’arresto, il Tribunale di Ascoli Piceno ha disposto a carico del 33enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.