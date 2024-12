Grottammare, al via gli eventi del progetto “Le Grotte di Natale” Mercatini e tipicità saranno i protagonisti ogni domenica a partire dall'8 dicembre

Tipicità, artigianato e hobbistica a tema natalizio animeranno il centro cittadino nelle prossime domeniche di dicembre. Prende il via domenica 8 “Le Grotte di Natale”, un progetto dedicato agli appassionati del faidate e dei prodotti tipici che immergerà la zona pedonale nelle atmosfere delle feste di fine anno.

I mercatini si terranno dalle ore 10 alle ore 19. La realizzazione è stata affidata a “Progetto Alice” di Gianni Amurri.

L’iniziativa persegue molteplici obiettivi, come fa notare la consigliera delegata alle Attività produttive Cristina Baldoni: “I mercatini di Natale offrono la possibilità di tornare bambini. Sono pieni di luci, di speranza, di voci, di suoni, nel periodo che spesso si caratterizza per la ‘corsa’ che dall’inizio dell’Avvento ci porta al Natale. Siamo presi dalla frenesia di acquisti e preparazioni. Ecco, i mercatini ci consentono di rallentare, di stupirci dei festosi addobbi che recano, di vedere la città sotto altri aspetti. Vi aspettiamo quindi: per scoprire nuovi prodotti; sostenere i produttori locali e trovare regali per le feste”.

L’apertura dei mercatini di Natale si affianca alle attività di animazione che si svolgeranno in diversi luoghi della città questa fine settimana:

-per sabato 7 dicembre, le proposte arrivano dal Comitato di quartiere Tesino Village, dove alle ore 15 s’ inaugurano gli eventi di “Natale al Village” (fino al 7 gennaio), e dalle attività del Consorzio Vecchio Incasato, che hanno organizzato un intrattenimento con eventi e proposte gastronomiche per l’accensione delle luci di Natale nel centro storico, dalle ore 15.30;

-per domenica 8 dicembre, il comitato di quartiere Stazione invita tutti alla Stazione ferroviaria alle ore 15.30, ad attendere l’arrivo di Babbo Natale in treno e dare poi il via ad eventi di intrattenimento con tombolata finale nel tardo pomeriggio. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella Sala Kursaal.