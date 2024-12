Minaccia l’ex-compagna con una pistola, 38enne arrestato per stalking Fortunatamente l'arma si è rivelata finta; l'uomo è ora recluso nel carcere ascolano di Marino del Tronto

Un 38enne di origini albanesi è finito in manette nella giornata di mercoledì 11 dicembre con l’accusa di stalking, reato da lui perpetrato ai danni della sua ex-compagna.

La vicenda si è svolta in un Comune del territorio piceno. Dopo la fine della loro relazione, l’uomo si era già reso protagonista di atti persecutori nei confronti della vittima, la quale aveva infatti sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Nella mattinata dell’11 dicembre, il 38enne ha avvicinato nuovamente la ex, estraendo una pistola e minacciandola di morte. La donna si è subito messa in contatto con la Polizia di Stato, i cui agenti sono intervenuti prontamente sul posto, sorprendendo l’uomo in possesso di una scacciacani priva del tappo rosso obbligatorio.

Visti i suoi precedenti, lo stalker è stato arrestato in flagranza di reato, venendo condotto presso il carcere di Marino del Tronto: la decisione è poi stata convalidata dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno.