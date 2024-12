Castignano, maestra di 45 anni uccisa in casa dal marito A perdere la vita è stata Emanuela Massicci; arrestato per omicidio volontario il 48enne Massimo Malavolta

Dramma in un’abitazione di Ripaberarda, frazione di Castignano, nelle prime ore della mattinata di giovedì 19 dicembre: una maestra di 45 anni, Emanuela Massicci, è stata uccisa dal marito, il 48enne Massimo Malavolta.

È stato proprio l’uomo il primo a lasciar trapelare quanto avvenuto nell’abitazione di famiglia, telefonando a suo padre per dirgli che la moglie aveva problemi respiratori. Sul posto sono quindi accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che dopo aver sfondato la porta della camera da letto della coppia (chiusa dall’interno) si sono trovati davanti una scena raccapricciante: Emanuela era infatti riversa sul letto priva di vita; accanto a lei suo marito, armato di coltello, con il quale poco prima si era tagliato le vene dei polsi.

A nulla sono valsi i soccorsi nei confronti della 45enne, già deceduta per cause ancora da chiarire: secondo i primi accertamenti, infatti, il cadavere non presenterebbe ferite da taglio. Malavolta, trasportato all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Al momento del tragico fatto, in casa erano presenti anche i due figli della coppia, di 11 e 12 anni: entrambi sono stati affidati ai nonni materni.

Già nel 2015 Malavolta, originario di San Benedetto del Tronto, era finito in manette per lesioni aggravate e stalking, reati commessi ai danni di un’altra donna. In quell’occasione era stato condannato in via definitiva a sei mesi e venti giorni di reclusione.