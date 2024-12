Force, esplode una caldaia situata sul balcone di un appartamento Nessuna conseguenza per le persone presenti in casa al momento del fatto

Paura a Force nella serata di domenica 29 dicembre per l‘esplosione avvenuta presso un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Bramante.

Poco prima delle ore 21.00 è infatti saltata in aria una caldaia a gpl posta sul balcone dell’abitazione: in casa, al momento del fatto, vi erano due persone, le quali non hanno riportato fortunatamente alcuna conseguenza da quanto avvenuto.

La deflagrazione ha mandato in frantumi una vetrata, innescando inoltre un incendio che ha coinvolto gli arredi esterni dell’abitazione. Sul posto sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco della sede di Ascoli Piceno, che hanno spento le fiamme per poi accertare come l’esplosione non avesse intaccato la staticità dell’edificio.