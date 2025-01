San Benedetto, in carcere il presunto autore di una rapina avvenuta nel luglio scorso Un imprenditore ascolano era stato derubato di un orologio Rolex del valore di 40mila euro

Concluse le indagini della Polizia di Stato sulla rapina avvenuta il 5 luglio scorso a San Benedetto del Tronto: arrestato un pregiudicato 43enne di nazionalità italiana.

Vittima della vicenda un imprenditore ascolano, che mentre si trovava in città era stato aggredito da un individuo con il volto coperto da un casco integrale: dopo una breve colluttazione, il malvivente era riuscito a sottrargli un orologio Rolex del valore di circa 40.000 euro, per poi fuggire in sella a un ciclomotore.

Attraverso l’analisi delle riprese effettuate dalle telecamere presenti in zona, le forze dell’ordine hanno accertato come il rapinatore stesse pedinando il suo obiettivo almeno da un’ora, decidendo quindi di entrare in azione mentre l’imprenditore era in procinto di salire a bordo della propria automobile.

In seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno, nella giornata del 30 dicembre gli agenti di Polizia hanno raggiunto il presunto responsabile, per il quale è scattato l’arresto per il reato di rapina aggravata.