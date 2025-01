Tre arresti dopo gli scontri tra tifosi di Sambenedettese e L’Aquila Il giudice sportivo ha sanzionato entrambe le società

È di tre arresti il primo bilancio in seguito agli scontri tra tifosi andati in scena domenica 26 gennaio allo Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” di L’Aquila, al termine del match di serie D disputato tra i padroni di casa e la capolista Sambenedettese.

Dopo il fischio finale della partita, terminata con il punteggio di 3-0 per la formazione ospite, i supporter delle due squadre si sono infatti affrontati sul campo, utilizzando in tal frangente anche corpi contundenti.

Dopo i primi accertamenti da parte della Digos, per tre tifosi aquilani sarebbero stati disposti gli arresti domiciliari. Previsti ulteriori provvedimenti quali denunce e Daspo. Il giudice sportivo ha inoltre sanzionato entrambe le società (2.800 euro per la Sambenedettese, 3.000 per L’Aquila) per le responsabilità relative a quanto avvenuto: gli abruzzesi dovranno inoltre disputare una partita a porte chiuse.