Monteprandone, in vista di San Valentino torna “Il Rifugio del Cuore” A partire da sabato 8 febbraio

Dopo il successo del 2024, torna “Il Rifugio del Cuore”, un luogo magico dove l’amore, l’arte e la passione per la scrittura a mano si fondono, dando vita a una serie di eventi culturali e iniziative commerciali che, partendo dal Centro GiovArti, si diffondono su tutto il territorio di Centobuchi e Monteprandone, celebrando San Valentino, la festa degli innamorati.

Le iniziative sono pensate dall’Associazione dei commercianti e artigiani “Centopercento”, in collaborazione con l’associazione culturale “Alchimie d’Arte”, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Si partirà sabato 8 febbraio con l’apertura del “Rifugio del Cuore”. Il Centro GiovArti di Centobuchi, arricchito dalle opere di Alchimie d’Arte, e il borgo storico di Monteprandone saranno il cuore pulsante della manifestazione e ci regaleranno un’atmosfera romantica. In piazza dell’Aquila a Monteprandone, un cuore rosso luminoso e una scritta “LOVE” al Centro GiovArti offriranno l’opportunità di scattare foto romantiche.

I due angoli romantici, con le installazioni luminose fornite dal Comune, saranno le location in cui gli innamorati potranno scattare foto e selfie in entrambe le location, condividerli sui propri social con l’hashtag #ilrifugiodelcuore e il tag @associazionecentopercento (su Facebook e Instagram), partecipando così al contest fotografico.

All’ingresso della sala esposizioni verrà posizionata una cassetta della posta per partecipare al concorso “Scriviamo l’Amore”. Chiunque potrà scrivere una lettera, un pensiero d’amore, una poesia a mano con carta e penna, rivolta alla persona amata, ed imbucarla specificando nome e numero di telefono.

Le parole d’amore verranno valutate da una giuria esperta che decreterà i vincitori del concorso letterario, mentre per il contest fotografico la vittoria andrà a chi avrà ricevuto il maggior numero di like.

Fino al 16 febbraio, nella sala delle esposizioni sarà possibile visitare una mostra d’arte curata dall’Associazione Alchimie d’Arte con opere degli artisti Carina Pieroni, Tiziana Marchionni e Daniele Merli.

Il termine ultimo per partecipare ai due concorsi è il 14 Febbraio. L’iniziativa si concluderà domenica 16 febbraio alle ore 17, sempre al Centro GiovArti, con l’evento curato da Alchimie d’Arte dal titolo “Lettere d’amore, letture del cuore”. Durante il pomeriggio verranno lette poesie, testi e lettere sul tema dell’amore, e saranno decretati i vincitori sia del concorso “Scriviamo l’Amore” che del contest fotografico, con l’assegnazione dei relativi premi. L’evento conclusivo sarà anche l’occasione per una riflessione sul valore educativo del ritorno alla scrittura a mano e alla lettura ad alta voce.

Per tutto il periodo, centinaia di cuori rossi saranno esposti sulle vetrine dei negozi associati, indicando dove trovare infinite idee regalo, menù dedicati e servizi personalizzati per il giorno più innamorato dell’anno.

Dichiarano gli organizzatori dell’Associazione Centopercento:

“La collaborazione con Alchimie d’Arte, in particolare per la seconda edizione del concorso “Scriviamo l’Amore”, che ha riscosso grande successo lo scorso anno, ci permette di riflettere sul valore educativo ed emozionale della scrittura a mano, un gesto che oggi acquista ancora più significato. Scrivere una dedica d’amore con carta e penna, infatti, ha lo stesso valore emotivo di un acquisto diretto in negozio, a contatto con il commerciante, rispetto alla solitudine di un acquisto online.”

Come sempre, l’Associazione Centopercento, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza eventi che promuovono il territorio e incentivano gli acquisti nelle botteghe locali. Quest’anno, il contest fotografico che unisce Centobuchi e Monteprandone rappresenta un’opportunità per vivere una passeggiata romantica alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia.

Le parole del Sindaco:

“Siamo molto felici, come amministrazione, di sostenere anche quest’anno l’Associazione Centopercento, che ha dimostrato ancora una volta grande energia e capacità organizzativa. L’edizione di quest’anno del ‘Rifugio del Cuore’ rappresenta una conferma del successo ottenuto lo scorso anno, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, arte e commercio locale.

Il programma completo, i regolamenti del contest fotografico e del concorso “Scriviamo l’Amore” sono disponibili sul sito web dell’Associazione Centopercento e sui canali social del Comune di Monteprandone e della Centopercento.

Per informazioni

Facebook: www.facebook.com/AssociazioneCentoperCento

Instagram: www.instagram.com/associazione_centopercento

Sito web: www.associazionecentopercento.it