Fervono i preparativi a Grottammare in vista del Carnevale dei Bambini Eventi al via a partire da giovedì 27 febbraio

97 Letture Cronaca

Il tema della cura, nei confronti dell’ambiente e delle persone, è il focus della 41ma edizione del Carnevale dei Bambini, per il quale si attende la sfilata di 300 mascherine. Preparativi in corso a cura del Comitato Genitori dell’IC Leopardi, con l’appoggio del Comune che nel frattempo ha messo a punto il programma dell’intrattenimento, con il primo evento fissato a giovedì 27. La formula della condivisione continua a caratterizzare la manifestazione grottammarese.

L’organizzazione partita nelle settimane scorse sta prendendo forma e concretezza in questi giorni nei locali all’ultimo piano della Biblioteca comunale, dove i genitori si incontrano nelle ore serali per ultimare le mascherine che sfileranno domenica 2 marzo: previsti 7 gruppi per un totale di circa 300 sfilanti, in rappresentanza di tutti i plessi dell’IC “Leopardi”.

“Anche quest’anno, non possiamo che ringraziare l’impegno del Comitato Genitori, che è riuscito a raccogliere un gran numero di adesioni, idealizzando i vari gruppi e i relativi costumi”, dichiara l’Amministrazione comunale.

La scuola dell’Infanzia di via Battisti (82 iscritti) ha sviluppato il tema della cura riunendo nel titolo generale “Grottammare ci prendiamo cura di te” i seguenti gruppi: Giardinieri e fiori d’arancio, Pompieri e fiamme, Spazzini e raccolta differenziata, La tutela del mare. Il plesso Ischia (40 iscritti) mostrerà i suoi “Green Defender: i supereroi dell’ambiente”. Il plesso “Giuseppe Speranza” (86 iscritti) usa la carta dell’ironia e promette “Piccoli dottori per liberare i grandi dai dolori!”, mentre il plesso Ascolani (80 iscritti) mostrerà “I guardiani del passato”.

Lo spirito collaborativo unisce da anni Comune, Scuola e famiglie: “Per noi – dichiarano la consigliera delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni, e il presidente del Comitato Genitori Leopardi, Roberto Crescenzi – è fondamentale preservare il valore della socializzazione e della cooperazione che caratterizza questa festa. In un’epoca dominata dal consumismo, il nostro Carnevale si distingue da sempre come un esempio virtuoso, con maschere realizzate attraverso il riuso creativo dei materiali. Crediamo che per bambini e bambine non ci sia nulla di più bello che vivere questo momento insieme ai propri genitori, trasformandolo in un’esperienza unica di crescita e condivisione”.

Intanto è pronto il programma dell’intrattenimento, che prevede tre feste in piazza aperte a tutti, con attività di baby dance, truccabimbi e giochi gonfiabili. In dettaglio:



giovedì 27 febbraio , ore 15.30 – Piazza Carducci: spettacolo “Simba, il re leone”.

, ore 15.30 – Piazza Carducci: spettacolo “Simba, il re leone”. domenica 2 marzo , ore 15.30 – Piazza Fazzini: sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro

, ore 15.30 – Piazza Fazzini: sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro martedì 4 marzo, ore 15.30 – Piazza Fazzini: spettacolo “Viaggio in Oceania”.

Si fa presente, inoltre, che anche quest’anno è in vigore il divieto di utilizzare bombolette spray nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’ordinanza è stata emanata nei giorni scorsi, a tutela delle persone e delle cose, ed è valida su tutto il territorio comunale, per l’intero periodo delle manifestazioni carnevalesche. Di seguito il collegamento al testo integrale:

https://servizionline.comune.grottammare.ap.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=4897128&DOCORE_versione=1&FNSTR=XEMDSS_FMGQCDF_293355673287638082101822945210221.EDX.N7P&DB_NAME=n200286&ContestoChk=ME&P7M=S