Rilancio turistico di San Benedetto del Tronto, il parere di Confartigianato "Fondamentale superare le divisioni e lavorare insieme per elaborare una strategia condivisa"

Confartigianato Imprese interviene nel dibattito che si è venuto a creare circa il calo di presenze turistiche a San Benedetto del Tronto, concordando sulla necessità di affrontare con urgenza le criticità che affliggono il settore turistico locale.

“Tuttavia – le parole di Natascia Troli, Vicepresidente Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo – riteniamo che rimanga fondamentale superare le divisioni e lavorare insieme per elaborare una strategia condivisa che tenga conto delle esigenze di tutte le categorie economiche coinvolte. È determinante, infatti, analizzare nel dettaglio le cause della crisi: individuare i fattori che hanno portato al calo di presenze nel territorio e le fragilità del sistema turistico locale; definire obiettivi comuni e stabilire traguardi realistici e condivisi per il rilancio del turismo; elaborare un piano di azione concreto e mettere a punto una serie di interventi mirati, che spazino dalla promozione del territorio all’offerta di servizi turistici innovativi, dalla riqualificazione delle strutture ricettive al sostegno alle piccole imprese artigiane che operano nel settore; monitorare costantemente i risultati per verificare periodicamente l’efficacia delle azioni intraprese e apportare eventuali correttivi”.

“Per rilanciare il turismo, è necessario offrire un’esperienza integrata e di qualità, per attirare diversi target di visitatori, oltre quello familiare. Dobbiamo valorizzare le nostre spiagge, il nostro lungomare, ma soprattutto ciò che ci differenzia e ci rende unici: il nostro patrimonio storico e culturale ed investire in servizi, intrattenimento e accoglienza. Ascoltiamo i turisti, ma anche le nostre imprese – prosegue Natascia Troli -. Non dobbiamo dimenticare che il turismo è un settore complesso, dove l’offerta deve essere in grado di soddisfare una domanda variegata. Per questo, oltre ai visitatori, è fondamentale seguire anche le esigenze delle nostre imprese artigiane a forte valenza turistica, che rappresentano un valore aggiunto per il territorio e possono contribuire a rendere l’esperienza turistica più autentica e personalizzata. Siamo convinti che solo attraverso un lavoro di squadra e una visione condivisa sia possibile superare le difficoltà attuali e rilanciare il turismo a San Benedetto del Tronto. Confidiamo nella collaborazione di tutte le parti in causa per raggiungere questo obiettivo comune”.