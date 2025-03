Automobilista ubriaco denunciato ad Ascoli Piceno Protagonista della vicenda un 50enne: ha rischiato di investire un ciclista

Automobilista nei guai ad Ascoli Piceno nel pomeriggio di domenica 2 marzo: l’uomo, un 50enne del luogo, è stato infatti sorpreso al volante in evidente stato d’ubriachezza.

Intorno alle ore 18.00, l’individuo in questione ha rischiato di investire un ciclista nel quartiere di Porta Cappuccina. Vista la sua andatura particolarmente pericolosa, una pattuglia della Polizia Locale gli ha intimato di fermarsi: per tutta risposta il conducente, una volta sceso dalla vettura, ha cercato di fuggire a piedi, venendo tuttavia fermato nel giro di pochi metri.

Il 50enne, che ha creato non pochi problemi agli agenti durante il trasporto in caserma, è andato incontro al ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.