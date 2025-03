Grottammare, 8 marzo a teatro con Barbara Alesse ed Ernesta Argira Sul palco con lo spettacolo "Una commedia all'Almodovar - La rosa de dos aromas"

20 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 8 marzo al Teatro delle Energie di Grottammare Barbara Alesse e Ernesta Argira interpretano “Una commedia all’Almodovar – La rosa de dos aromas” del messicano Emilio Carballido, nuovo appuntamento della rassegna Energie Vive proposta da Comune e Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

La commedia di Carballido, scritta nel 1986, è una storia tutta al femminile, dove le due protagoniste si emancipano dalla figura maschile di riferimento. Da vittime diventano padrone delle loro vite, da rivali in amore ad amiche. Le donne non hanno bisogno degli uomini: hanno bisogno di altre donne. “La Rosa De Dos Aromas” è una commedia esilarante, in cui Gabriela e Marlène si trovano nella sala d’aspetto di un carcere. Non si conoscono è ed è evidente che non hanno molto in comune: una è eccessivamente curata, l’altra è tutta concentrata a tradurre un libro. Basta però un breve scambio di battute per capire che in realtà in comune hanno moltissimo: il marito.

Uno spassoso viaggio nel tempo alla riscoperta degli anni ‘80, gli anni delle “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Almodovar, “Dinasty”, “Santa Barbara” o “Topazio”, soap-opera di grande successo in quegli anni. Un racconto vero, comico per presentare Carballido, famoso in tutto il mondo ma novità per l’Italia.

Traduzione e regia sono di Barbara Alesse. Lo spettacolo è una produzione Compagnia Sunny Side e Nutrimenti Terrestri in collaborazione con Associazione Culturale Profili Artistici.

Prossimi appuntamenti di Energie Vive il 22 marzo con Rosetta Martellini e Michele Scipioni in “Brokeback Mountain” e il 12 aprile con Teatro CAST in “Casa di bambola” di Ibsen.

Biglietti Biglietteria del Teatro delle Energie (tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30, ticket store del circuito AMAT Vivaticket e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Info e prevendite AMAT 071/2072439. Inizio ore 21.