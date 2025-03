San Benedetto, compravendita di cocaina interrotta dalla Polizia: in manette due uomini Sequestrati dalle forze dell'ordine oltre 80 grammi di stupefacenti

Due uomini di 44 e 57 anni sono stati arrestati il 4 marzo scorso a San Benedetto del Tronto: la Polizia di Stato li ha infatti colti in flagrante durante una compravendita di droga.

Le forze dell’ordine hanno fermato entrambi nei pressi di viale De Gasperi, dopo che uno degli uomini era sceso dalla propria auto per poi dirigersi verso un Suv posteggiato poco distante. Il conducente di quest’ultimo mezzo è stato trovato in possesso di 2.200 euro in contanti, mentre l’altro individuo è stato sorpreso con quasi 60 grammi di cocaina, la maggior parte dei quali appena ricevuti in cambio del denaro.

Nel corso delle perquisizioni svolte successivamente presso le abitazioni dei due uomini, i poliziotti hanno rinvenuto altri 22 grammi della medesima sostanza illecita, bilancini di precisione e il materiale adoperato per il confezionamento della droga.

Dopo essere stati destinati momentaneamente agli arresti domiciliari, i due sono finiti di fronte al giudice del Tribunale di Ascoli Piceno. Confermati i domiciliari per il venditore: per il compratore, invece, è stato decretato il trasferimento in carcere visti i suoi numerosi precedenti.