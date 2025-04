Le Marche ospiteranno i Campionati Europei Under 18 di pallavolo maschile In programma dall'8 al 16 luglio a Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto

200 Letture Sport

Un grande evento sportivo è pronto a catalizzare l’attenzione sulle Marche. Trattasi dei Campionati Europei Under 18 di volley maschile, che si terranno dall’8 al 16 luglio 2026 tra Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto.

Si tratta di un appuntamento che per la prima volta nella storia vede la nostra regione protagonista, grazie all’organizzazione del Comitato Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Italiana Pallavolo.

Saranno 16 le squadre pronte a contendersi il prestigioso trofeo, per un momento che porterà le Marche alla ribalta continentale anche a livello di visibilità. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalle società del territorio piceno e fermano, che negli ultimi anni hanno incrementato l’attività e la qualità del proprio lavoro.

Dunque, è pronta a mettersi in moto una macchina organizzativa di livello che coinvolgerà non solo le realtà di Porto San Giorgio e San Benedetto, ma anche luoghi e strutture dei comuni vicini, per gli allenamenti delle nazionali, e soprattutto decine di volontari.

Da menzionare, infine, l’indotto turistico/promozionale generato dall’evento, dato l’arrivo previsto di addetti lavori, sostenitori e personale al seguito delle squadre, che punteranno ulteriormente i riflettori sulla competizione.