Camminata ecologica a Monteprandone Appuntamento alle ore 9.30 di sabato 10 maggio

114 Letture Cronaca

Il Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, promuove una passeggiata ecologica aperta a tutta la cittadinanza per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica e sull’importanza di prendersi cura del territorio.

L’iniziativa

La Passeggiata Ecologica è un evento gratuito, pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età in un’attività concreta di raccolta dei rifiuti plastici e non, abbandonati nell’ambiente. L’evento si inserisce nelle numerose azioni che Plastic Free porta avanti in tutta Italia e nel mondo per costruire un futuro più sostenibile.

Dove e quando

L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio alle ore 9:30 presso la Ricicleria Picenambiente, in Via dell’Industria, Centobuchi (Monteprandone).

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma soggetta a iscrizione obbligatoria, da effettuarsi al link:

https://www.plasticfreeonlus.it/it/eventi/11506/10-mag-monteprandone.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, portare guanti resistenti, buste per la raccolta, una pinza telescopica se disponibile e una borraccia d’acqua. Chi possiede la maglietta ufficiale Plastic Free è invitato a indossarla.

Perché partecipare

La passeggiata ecologica è un’occasione per agire concretamente contro l’inquinamento, promuovere comportamenti virtuosi e vivere un momento di condivisione con la propria comunità. Solo insieme possiamo fare la differenza per l’ambiente.

Il Sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi dichiara:

“Questa iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dal nostro Comune, a testimonianza dell’impegno concreto del territorio per la tutela dell’ambiente. Educare, sensibilizzare e agire sono i pilastri per costruire una comunità più responsabile e sostenibile.”

Per info:

Referenti locali Plastic Free Serena Valenti 380 3258441 Andrea Bolognesi 347 7692867